1千億補貼方案立院冷凍中 10月漲電價？郭智輝這樣說

行政院版4100億特別條例中，夾帶了撥補台電1000億元，若冷凍期1個月過後仍未獲立法院通過，台電是否將被迫調漲電價？經濟部長郭智輝表示，台電虧損6000億元是因為俄烏戰爭及COVID（新冠肺炎）期間凍漲電價的福祉造成的，政府陸續撥補了3000億元，但還有3000億元的債務，「我們一定會反映我們的成本」、「我們不漲電價沒有辦法反映我們的成本」。

神隱多日、拒絕媒體聯訪更多天的郭智輝，選擇接受民視《新聞觀測站》節目專訪，節目於21日播出。郭智輝在專訪中表示，政府現在有錢，應該撥補台電。

郭智輝表示，台電因應COVID疫情與俄烏戰爭期間國際燃料價格飆漲，累積虧損高達6000億元。政府雖已於先前增資與撥補約3000億元，包括2500億元的現金增資及500億元的補貼，但仍有龐大財務缺口，利息壓力龐大。

郭智輝說明，113年、114年經濟部都有匡列預算撥補台電，但立法院都不同意，若立法院這次能同意撥補1000億元，將有助台電降低借貸利息支出、減輕資金壓力，進一步強化電網韌性與穩定供電。

郭智輝指出，在4100億特別條例中把撥補台電的1000億元也納入，確實遭到質疑，但當對等關稅高達32％時，電價就會對這些產業造成更大的壓力，因此撥補台電讓台電財務改善，大幅降低利息支出。

如果立法院最終仍是不同意撥補台電1000億元，郭智輝表示，經濟部希望產業電價具有競爭力，因為台灣是一個出口型的國家，如果電價沒有競爭力，廠商出口就失去利基；至於民生方面，也是政府應該優先照顧的。

「如果我們漲電價，就是影響CPI，這是大家都不願意看到的事，但我們不漲電價沒有辦法反映我們的成本」，郭智輝強調，經濟部考慮各面向，並向政府建議，「電價還是要讓我們反映」，至於民生的部分，是屬於政府照顧的範圍，「政府應該編一筆錢去補助那一些需要補助的國人」。

此外，郭智輝也提到，夏天到了用電量大增，大家都很擔心跳電，又值颱風季，凸顯電網韌性的重要，強化電網韌性的速度應該加快、加強維護，這些都需要錢，台電錢不夠就要跟銀行借貸，但借過頭了銀行當然會拒絕，因此仍是呼籲立法院能同意撥補1000億元，改善台電財務結構，解決台電債務太多再借有困難的問題。