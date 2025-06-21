快訊

77歲駕駛精神不濟釀禍？北捷站前吊車輾死人 影片曝光路人驚：撞到了

年輕人不愛！「國民黨把自己當貴族」館長挺黨主席延選 揭2人是好人選

聽新聞
0:00 / 0:00

1千億補貼方案立院冷凍中 10月漲電價？郭智輝這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
1千億元補貼若再落空，電價會漲嗎？經濟部長郭智輝表示，還是希望大委員能同意撥補。圖／聯合報系資料庫
1千億元補貼若再落空，電價會漲嗎？經濟部長郭智輝表示，還是希望大委員能同意撥補。圖／聯合報系資料庫

行政院版4100億特別條例中，夾帶了撥補台電1000億元，若冷凍期1個月過後仍未獲立法院通過，台電是否將被迫調漲電價？經濟部長郭智輝表示，台電虧損6000億元是因為俄烏戰爭及COVID（新冠肺炎）期間凍漲電價的福祉造成的，政府陸續撥補了3000億元，但還有3000億元的債務，「我們一定會反映我們的成本」、「我們不漲電價沒有辦法反映我們的成本」。

神隱多日、拒絕媒體聯訪更多天的郭智輝，選擇接受民視《新聞觀測站》節目專訪，節目於21日播出。郭智輝在專訪中表示，政府現在有錢，應該撥補台電。

郭智輝表示，台電因應COVID疫情與俄烏戰爭期間國際燃料價格飆漲，累積虧損高達6000億元。政府雖已於先前增資與撥補約3000億元，包括2500億元的現金增資及500億元的補貼，但仍有龐大財務缺口，利息壓力龐大。

郭智輝說明，113年、114年經濟部都有匡列預算撥補台電，但立法院都不同意，若立法院這次能同意撥補1000億元，將有助台電降低借貸利息支出、減輕資金壓力，進一步強化電網韌性與穩定供電。

郭智輝指出，在4100億特別條例中把撥補台電的1000億元也納入，確實遭到質疑，但當對等關稅高達32％時，電價就會對這些產業造成更大的壓力，因此撥補台電讓台電財務改善，大幅降低利息支出。

如果立法院最終仍是不同意撥補台電1000億元，郭智輝表示，經濟部希望產業電價具有競爭力，因為台灣是一個出口型的國家，如果電價沒有競爭力，廠商出口就失去利基；至於民生方面，也是政府應該優先照顧的。

「如果我們漲電價，就是影響CPI，這是大家都不願意看到的事，但我們不漲電價沒有辦法反映我們的成本」，郭智輝強調，經濟部考慮各面向，並向政府建議，「電價還是要讓我們反映」，至於民生的部分，是屬於政府照顧的範圍，「政府應該編一筆錢去補助那一些需要補助的國人」。

此外，郭智輝也提到，夏天到了用電量大增，大家都很擔心跳電，又值颱風季，凸顯電網韌性的重要，強化電網韌性的速度應該加快、加強維護，這些都需要錢，台電錢不夠就要跟銀行借貸，但借過頭了銀行當然會拒絕，因此仍是呼籲立法院能同意撥補1000億元，改善台電財務結構，解決台電債務太多再借有困難的問題。

電價 立法院 台電

延伸閱讀

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

經長郭智輝送禮用公帑？辦公室聲明：皆自費、無假公濟私

公私不分？郭智輝遭爆「用公帑送自家禮盒」 經濟部澄清：不實指控

郭智輝遭爆送自家禮盒經濟部稱自費 王鴻薇籲拿出證據

相關新聞

1千億補貼方案立院冷凍中 10月漲電價？郭智輝這樣說

行政院版4100億特別條例中，夾帶了撥補台電1000億元，若冷凍期1個月過後仍未獲立法院通過，台電是否將被迫調漲電價？經...

不要再傳了！ 網傳電價改三時段差別收費 台電：假的

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電21日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過...

彭啓明出席日能源高峰會 籲亞洲各國打造區域性減碳市場

環境部長彭啓明18日出席2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025），與國際能源總署（IE...

川普快看公式！楊金龍解題 美國巨額貿易逆差根本問題

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉，卻看不清問題其...

美國想再度偉大 ？郭智輝：台灣可以幫忙 台美共榮

美國高額的對等關稅豁免期倒數中，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出，經濟部長郭智輝21日透露，美方談判代表都出自華爾街...

美關稅緩衝期將屆 郭智輝：日韓歐盟談判狀況是變數

對等關稅緩衝期將於7月結束，經濟部長郭智輝今天表示，台灣列首批談判對象，但也需要一些時間就關稅、貿易障礙等向美方說明，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。