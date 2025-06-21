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彭啓明出席日能源高峰會 籲亞洲各國打造區域性減碳市場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（右）出席2025日本能源高峰會，與IEA前總裁田中伸男對談。圖／環境部提供
環境部長彭啓明（右）出席2025日本能源高峰會，與IEA前總裁田中伸男對談。圖／環境部提供

環境部長彭啓明18日出席2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025），與國際能源總署（IEA）前執行總裁田中伸男對談，向各國能源與氣候領袖說明台灣最新的氣候政策、碳定價制度進展，以及綠色轉型策略。他也呼籲亞洲各國合作，打造區域性減碳市場與合作網絡。

彭啓明在會中指出，台灣最新的國家自定減量貢獻（NDC 3.0）設定2035年相較2005年減碳36%至40%，為亞洲地區僅次於日本的高標目標。今年5月17日，核三二號機正式除役，台灣在穩健能源轉型的同時，也維持供電穩定。

他說，台灣與全球同步處於能源轉型之際，除對於新興能源保持開放討論但嚴謹評估態度外，也謹慎面對既有能源設施，賴清德總統在520就職周年時指，未來核能政策將依據「兩個必須」與「三項原則」審慎推動，並汲取國際經驗找出最適合台灣的減碳路徑。

在氣候政策工具方面，彭啓明說，台灣已進入「碳有價」時代，2026年下半年至2028年間將啟動碳交易試行，將建構碳費與碳交易並行的雙軌碳定價制度。碳費設計考量產業性質訂定減量指定目標及差別費率，透過自主減量計畫引導企業綠色轉型，並與國際制度接軌。他並呼籲亞洲各國合作，打造區域性的減碳市場與合作網絡。

針對能源轉型，彭啓明表示，台灣正全力發展太陽光電、離岸風電、地熱、氫能供應鏈、去碳燃氫、碳捕捉封存與再利用（CCUS）、科技儲能等淨零技術。每一種能源都有機會與挑戰，期盼透過與國際夥伴的經驗交流，加速推進綠能布局與去碳化進程。

彭啓明說，儘管全球面臨碳關稅與氣候政策波動挑戰，台灣的淨零承諾不變，策略將保持彈性調整，確保在變局中穩健前行。會後，彭啓明還應邀訪問東京大學與重要氣候機構，進一步深化台日在綠色與數位雙軸轉型上的實質合作，為亞洲區域永續發展注入新動能。

綠色 減碳 彭啓明

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