快訊

BTS全員退伍…SUGA首發文竟是道歉！談昔日酒駕遭罰：真的很抱歉

蔡依林「Pleasure」今晚首秀！登hito壓軸彩排照流出！

爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

聽新聞
0:00 / 0:00

不要再傳了！ 網傳電價改三時段差別收費 台電：假的

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電再度澄清。圖／台電提供
萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電再度澄清。圖／台電提供

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電21日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

台電表示，目前我國有99%家戶用電是依「用電量」計費(表燈非營業非時間電價，超過1370萬戶)，結合使用者付費及節能減碳概念，隨用電量增加，適用不同級距費率，與用電時段無關，也就是說，民眾一天任何時間用電價格都一樣。此假消息所指為僅適用少數高用電戶的時間電價，且其中包含不同時段區分及價差訊息也都錯誤。

台電指出，民眾只要簡單三步驟，就可輕易確認自家是否是以用電量、不以時段計費的一般用戶，包含：1.透過電費帳單或台電APP，確認家中是「表燈非營業」用戶，且未標示「時間電價」文字；2.確認家中無主動向台電申請時間電價；3.若還是不確定，可撥打台電24小時客服專線1911，以家中電號或地址詢問確認。

電費 電價 台電

延伸閱讀

滯留八仙山近百人陸續下山 台電漏夜搶修至今凌晨1點復電

八仙山遊樂區土石崩塌停電 台電漏夜搶修01：02復電

經濟日報社論／央行利率按兵不動的決策思維

環境部撤銷中火1800萬罰款敗訴 台電：依法提救濟

相關新聞

不要再傳了！ 網傳電價改三時段差別收費 台電：假的

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電21日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過...

川普快看公式！楊金龍解題 美國巨額貿易逆差根本問題

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉，卻看不清問題其...

彭啓明出席日能源高峰會 推動碳定價接軌國際

為展現台灣邁向2050淨零排放的決心與行動力，環境部長彭啓明日前應邀出席「2025日本能源高峰會（Japan Energ...

中東情勢緊張油價震盪 國內下周汽柴油每公升各漲1角

以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1...

彭啓明出席日能源高峰會 籲亞洲各國打造區域性減碳市場

環境部長彭啓明18日出席2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025），與國際能源總署（IE...

經部修正千度以下可核發綠電憑證 最快明年元月上路

經濟部考量溫室氣體盤查、用電大戶義務申報、供應鏈綠電要求等，須提供購買綠電佐證，但並非都是千度為單位的整數綠電，標準局日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。