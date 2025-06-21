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未來一周注意美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是聯準會（Fed）官員談話：Fed上周決定維持利率不變，可留意主席鮑爾及官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等面向的看法。

第三是經濟數據：未來一周將公布的數據包括美國第1季經濟成長率、6月消費者信心、5月耐久財訂單、成屋銷售、核心個人消費支出（PCE）、S&P 全球採購經理人指數（PMI）等。

第四是企業財報：未來一周將公布財報的企業包括美光、Factset、Nike、嘉年華郵輪、FedEx、通用磨坊、Walgreens等。

富蘭克林投顧指出，Fed如預期按兵不動，雖仍預計今年將降息2碼（即0.5個百分點），但明年降息次數從兩次降至一次。Fed主席鮑爾立場仍偏鷹，認為關稅終將推高消費端價格，不能假設關稅僅是一次性通膨衝擊。

富蘭克林投顧指出，雖然川普關稅措施面臨法律戰且不確定性高，但川普政府正積極推進大而美法案，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能提早通過。若法案順利通過，仍有助舒緩部分市場不安。

關稅 富蘭克林投顧 Fed

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