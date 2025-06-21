彭啓明出席日能源高峰會 推動碳定價接軌國際

為展現台灣邁向2050淨零排放的決心與行動力，環境部長彭啓明日前應邀出席「2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025）」，與國際能源總署(IEA)前執行總裁田中伸男對談，向來自各國的能源與氣候領袖，說明台灣最新的氣候政策、碳定價制度進展，以及綠色轉型策略，和各國專家說明台灣在亞洲區域氣候治理中的積極角色。

彭啓明在會中指出，台灣最新的國家自定減量貢獻（NDC 3.0）設定2035年相較2005年減碳36%至40%，為亞洲地區僅次於日本的高標目標。今年5月17日，核三二號機正式除役，台灣在穩健能源轉型的同時，亦維持供電穩定。彭啓明強調，與全球同步處於能源轉型之際，除對於新興能源保持開放討論但嚴謹評估態度外，面對既有能源設施我國也謹慎面對，賴清德總統在520就職週年時強調，未來核能政策將依據「兩個必須」與「三項原則」審慎推動，並汲取國際經驗找出最適合台灣的減碳路徑。

在氣候政策工具方面，彭啓明強調，台灣已進入「碳有價」時代，2026年下半年至2028年間將啟動碳交易試行，將建構碳費與碳交易並行的雙軌碳定價制度。碳費設計考量產業性質訂定減量指定目標及差別費率，透過自主減量計畫引導企業綠色轉型，並與國際制度接軌。他並呼籲亞洲各國合作，打造區域性的減碳市場與合作網絡。

針對能源轉型，彭啓明表示，台灣正全力發展太陽光電、離岸風電、地熱、氫能供應鏈、去碳燃氫、碳捕捉封存與再利用（CCUS）、科技儲能等淨零技術。他坦言，每一種能源都有機會與挑戰，期盼透過與國際夥伴的經驗交流，加速推進綠能佈局與去碳化進程。

針對國際經貿變局，彭啓明回應，儘管全球面臨碳關稅與氣候政策波動挑戰，台灣的淨零承諾不變，策略將保持彈性調整，確保在變局中穩健前行。

本次論壇期間，彭啓明與氣候署署長蔡玲儀積極與多國能源部門高層及氣候科技重要業者互動交流，拓展台灣國際合作。環境部強調，未來將持續推動碳定價機制、啟動台版CBAM（碳邊境調整機制）、協助企業提出自願減量計畫、推動碳盤查輔導，全面提升產業淨零競爭力。

會後，彭啓明與蔡玲儀亦應邀訪問東京大學與重要氣候機構，進一步深化台日在綠色與數位雙軸轉型上的實質合作，為亞洲區域永續發展注入新動能。