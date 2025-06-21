川普快看公式！楊金龍解題 美國巨額貿易逆差根本問題

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉，卻看不清問題其實出在美國人自己。中央銀行總裁楊金龍今日提醒川普一則簡易公式：國民所得會計恆等式(X-M) = (S-I) + (T-G)，美國應認清，一國如有經常帳逆差，顯示其國內整體儲蓄不足。

楊金龍今日出席第19屆金融與經濟政策研討會，專題演講「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」。

楊金龍指出，川普面對美國利益遭受侵蝕，以及長期貿易逆差、財政惡化、製造業外移等問題，除延續其首次任期的政策外，並採取更激進的關稅措施，希望解決美國經濟失衡的問題，進而「讓美國再次偉大」。但問題是，川普2.0關稅政策，無法解決美國貿易巨額逆差。

楊金龍說，根據國民所得會計恆等式(X-M) = (S-I) + (T-G)，「經常帳順差」與「超額儲蓄」，或「經常帳逆差」與「儲蓄不足」是一體兩面，一個國家如果有經常帳逆差，就表示這個國家的國內整體儲蓄不足。

美國的經常帳逆差，主要反映民間部門超額儲蓄不足以支應政府部門的巨額財政赤字，美國長期面臨雙赤字問題，即是經常帳逆差與財政赤字同時存在，楊金龍說，如果美國民間部門需求仍然強勁且財政赤字持續惡化，「美國難以透過關稅政策解決貿易巨額逆差的問題」。