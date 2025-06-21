台灣超額儲蓄逾4兆 楊金龍：家庭部門最多 應提振投資

美國長期貿易逆差的根本問題在民間儲蓄不足，但超額儲蓄太多也非好事，中央銀行總裁楊金龍表示，台灣因長期經常帳順差，反映儲蓄高、投資低，累積龐大超額儲蓄，民間部門及政府都應該提振投資。

楊金龍今日出席第19屆金融與經濟政策研討會，專題演講「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」。

楊金龍在演講中指出，長期以來，國民儲蓄一直在走高，但國內投資相對偏低，使得台灣超額儲蓄持續偏高，由於台灣少子女化及人口老化愈趨嚴峻，工作所得人口萎縮，不利消費成長，也使得儲蓄率維持高水準。

2018年以前，因產業外移，國內投資動能不足；其後，美中貿易摩擦帶動台商擴大在台投資，加以台灣半導體業者持續投資先進製程，投資率回升，但儲蓄率上升更多，超額儲蓄還是很高。

楊金龍指出，台灣超額儲蓄主要來自家庭部門，其次為企業，政府部門超額儲蓄則較小。台灣超額儲蓄長期趨升，預期今年將逾4兆元。因應超額儲蓄問題，楊金龍建議，民間部門可增加消費與投資，在財政穩健的前提下，政府可適度採行擴張性財政政策，提振公共投資，不僅可以激勵長期經濟成長動能，也有利於減緩台灣龐大的超額儲蓄。