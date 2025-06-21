快訊

陳佩琪成立人權促進會 郝龍斌被問疑惑：她是誰？

六福村門票漲了！價位「直逼日本迪士尼」 全網震驚：國旅玩不起

中東情勢緊張油價震盪 國內下周汽柴油每公升各漲1角

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1元。記者劉明岩／攝影
以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1元。記者劉明岩／攝影

以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1元。

自從以色列與伊朗發生戰事後，很多駕駛人都擔心油價會飆升，但國際油價未如預期大漲，加上中油啟動平穩措施下，國內本周（16日到22日）汽油維持原價，柴油每公升調漲0.3元，由於中東情勢緊張依舊，下周油價是否會拉高，則令駕駛人關切。

下周（23日到29日）國內油價調整揭曉，中油宣布從23日零時起，每公升汽油及柴油分別只調漲0.1元，讓駕駛人了鬆了口氣 ，比較能以平常心去加油。

調漲 油價 中油

延伸閱讀

若美決定對伊朗採取行動 川普透露可能僅限於空襲

非政府組織：以色列攻擊造成伊朗至少657人喪命

伊朗要求以色列停火 川普：以軍占上風 很難叫他們停手

川普暫緩出兵伊朗 改口「兩周內」決定是否動武 油價向下

相關新聞

川普快看公式！楊金龍解題 美國巨額貿易逆差根本問題

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉，卻看不清問題其...

彭啓明出席日能源高峰會 推動碳定價接軌國際

為展現台灣邁向2050淨零排放的決心與行動力，環境部長彭啓明日前應邀出席「2025日本能源高峰會（Japan Energ...

中東情勢緊張油價震盪 國內下周汽柴油每公升各漲1角

以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1...

經部修正千度以下可核發綠電憑證 最快明年元月上路

經濟部考量溫室氣體盤查、用電大戶義務申報、供應鏈綠電要求等，須提供購買綠電佐證，但並非都是千度為單位的整數綠電，標準局日...

金金併新規封殺敵意併購 業界籲為金融整合留條活路

金管會在日前宣布「金金併」的新遊戲規則，金管會幾乎已直接表態，不樂見業者用「敵意併購」的方式來完成金融整併，即使透過金管會所訂定的「公開收購」新規則，還是必須要經過對方的大股東同意，金管會才會放行該公開收購。很多中小型金控因此鬆了一口氣，不用再擔心成為大型金控的獵物，但業界仍有不少聲音，主張應為敵意併購留條活路。

2025大師論壇／政院將啟動AI新十大建設 卓揆：掌握供應鏈重組契機

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，美國新關稅政策帶動全球供應鏈重組與移轉，台灣將掌握此一契機，加速導入AI應用，引領台灣向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。