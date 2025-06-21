中東情勢緊張油價震盪 國內下周汽柴油每公升各漲1角
以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1元。
自從以色列與伊朗發生戰事後，很多駕駛人都擔心油價會飆升，但國際油價未如預期大漲，加上中油啟動平穩措施下，國內本周（16日到22日）汽油維持原價，柴油每公升調漲0.3元，由於中東情勢緊張依舊，下周油價是否會拉高，則令駕駛人關切。
下周（23日到29日）國內油價調整揭曉，中油宣布從23日零時起，每公升汽油及柴油分別只調漲0.1元，讓駕駛人了鬆了口氣 ，比較能以平常心去加油。
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