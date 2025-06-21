中小企業平價綠電首案併網 底價4.3元視供需情況開賣

經濟部2023年推出「中小企業綠電平價專案」，標準檢驗局表示，首座光電案場已在今年上半年併網，位於彰濱工業區，一年可釋出約4500萬度綠電專售中小企業，為專案規模最大案場，後續將參考供需狀況展開綠電競標媒合。

為滿足企業綠電需求，經濟部端出「中小企業綠電平價專案」，規定公有或國營土地光電案場所發綠電，須撥出其中3成，以標售方式，專門供給資本額新台幣1億或常任員工200人以下的中小企業，每家購買量不得超過前1年公司用電量的3成，競標底價為4.3元。

然而，近年光電申設爭議不斷，導致案場併網時間不如預期，標準局官員指出，目前進度最快的是園管局彰濱工業區120MW案場，可釋出36MW，相當於一年約4500萬度，亦為此專案中規模最大案場，已在今年上半年完成併網，目前正在試運轉並申請電業執照，後續將參考供需狀況並依規定辦理綠電競標媒合。

至於其他案場，主要來自台糖釋出土地，規劃設置量約300MW，年發電量可達3.75億度，其中3成、約1億度綠電專予中小企業購買。

不過，台糖坦言，原先一共6個案場要提供光電給中小企業，扣除歸仁案場為科學園區用地予以排除，目前5個案場（預計設置181.15MW）中的高雄路竹（4MW）和南投民間（4.48MW）預計今年底可望拿到施工許可、明年發電，剩餘3個案場各有推動上的波折，未來釋出的綠電量存有變數。

另一方面，為協助出口企業達成RE（RenewableEnergy）目標，台電首度推出RE30（綠電占3成）電力商品，預計釋出台電自建案場5億度綠電，並搭配市電共計約16.6億度，今年底前轉供的綠電早鳥優惠價每度新台幣6.1元，且無餘電問題。

官員表示，兩者主力銷售對象不同，RE30適用於高壓以上用戶，多為中型企業，且至少要購買100萬度（含30萬度綠電）；但中小企業年用電量懸殊，有達上千萬度者，也有微型企業僅用電幾萬度，業者可自行評估合適綠電商品。