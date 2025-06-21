快訊

BTS全員退伍…SUGA首發文竟是道歉！談昔日酒駕遭罰：真的很抱歉

蔡依林「Pleasure」今晚首秀！登hito壓軸彩排照流出！

爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

中小企業平價綠電首案併網 底價4.3元視供需情況開賣

中央社／ 台北21日電

經濟部2023年推出「中小企業綠電平價專案」，標準檢驗局表示，首座光電案場已在今年上半年併網，位於彰濱工業區，一年可釋出約4500萬度綠電專售中小企業，為專案規模最大案場，後續將參考供需狀況展開綠電競標媒合。

為滿足企業綠電需求，經濟部端出「中小企業綠電平價專案」，規定公有或國營土地光電案場所發綠電，須撥出其中3成，以標售方式，專門供給資本額新台幣1億或常任員工200人以下的中小企業，每家購買量不得超過前1年公司用電量的3成，競標底價為4.3元。

然而，近年光電申設爭議不斷，導致案場併網時間不如預期，標準局官員指出，目前進度最快的是園管局彰濱工業區120MW案場，可釋出36MW，相當於一年約4500萬度，亦為此專案中規模最大案場，已在今年上半年完成併網，目前正在試運轉並申請電業執照，後續將參考供需狀況並依規定辦理綠電競標媒合。

至於其他案場，主要來自台糖釋出土地，規劃設置量約300MW，年發電量可達3.75億度，其中3成、約1億度綠電專予中小企業購買。

不過，台糖坦言，原先一共6個案場要提供光電給中小企業，扣除歸仁案場為科學園區用地予以排除，目前5個案場（預計設置181.15MW）中的高雄路竹（4MW）和南投民間（4.48MW）預計今年底可望拿到施工許可、明年發電，剩餘3個案場各有推動上的波折，未來釋出的綠電量存有變數。

另一方面，為協助出口企業達成RE（RenewableEnergy）目標，台電首度推出RE30（綠電占3成）電力商品，預計釋出台電自建案場5億度綠電，並搭配市電共計約16.6億度，今年底前轉供的綠電早鳥優惠價每度新台幣6.1元，且無餘電問題。

官員表示，兩者主力銷售對象不同，RE30適用於高壓以上用戶，多為中型企業，且至少要購買100萬度（含30萬度綠電）；但中小企業年用電量懸殊，有達上千萬度者，也有微型企業僅用電幾萬度，業者可自行評估合適綠電商品。

綠電 中小企業

延伸閱讀

八仙山遊樂區土石崩塌停電 台電漏夜搶修01：02復電

永豐餘衝綠電、材料創新

台南光電產業廉政座談 檢察長：嚴辦妨害綠能產業犯罪

高雄大樹光電場濫墾案 橋頭地檢署主動分案調查

相關新聞

不要再傳了！ 網傳電價改三時段差別收費 台電：假的

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電21日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過...

川普快看公式！楊金龍解題 美國巨額貿易逆差根本問題

美國總統川普曾經開嗆台灣、日本、南韓這些貿易盟友，是靠犧牲美國而變得繁榮，以對等關稅掐住貿易夥伴們的咽喉，卻看不清問題其...

彭啓明出席日能源高峰會 推動碳定價接軌國際

為展現台灣邁向2050淨零排放的決心與行動力，環境部長彭啓明日前應邀出席「2025日本能源高峰會（Japan Energ...

中東情勢緊張油價震盪 國內下周汽柴油每公升各漲1角

以伊衝突推升國際油價震盪，中油啟動平穩措施，國內下周油價漲幅未如預期大，自23日零時起，汽、柴油價格每公升分別調漲0.1...

彭啓明出席日能源高峰會 籲亞洲各國打造區域性減碳市場

環境部長彭啓明18日出席2025日本能源高峰會（Japan Energy Summit 2025），與國際能源總署（IE...

經部修正千度以下可核發綠電憑證 最快明年元月上路

經濟部考量溫室氣體盤查、用電大戶義務申報、供應鏈綠電要求等，須提供購買綠電佐證，但並非都是千度為單位的整數綠電，標準局日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。