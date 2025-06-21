經部修正千度以下可核發綠電憑證 最快明年元月上路

經濟部考量溫室氣體盤查、用電大戶義務申報、供應鏈綠電要求等，須提供購買綠電佐證，但並非都是千度為單位的整數綠電，標準局日前修正「再生能源憑證實施辦法」，增訂可核發電量未滿1000度憑證的規定，最快明年1月上路。

企業綠電需求逐年升高，現行標準檢驗局核發再生能源憑證（T-REC）以1000度為一張，標準局日前修正「再生能源憑證實施辦法」 ，增訂可核發電量未滿1000度憑證的規定。

官員解釋，主要是觀察到企業無論在進行環境部溫室氣體盤查、用電大戶義務申報，或是國際客戶對供應鏈綠電要求，皆須提供購買綠電佐證，但非所有企業都購買整數綠電，所以目前標準局都須於年底另外開立年度實際轉供度數證明給業者。

為對接國際憑證機構作法，並滿足企業需求，「國家再生能源憑證中心」最快將在明年1月從核發「張數」改為「度數」，官網顯示方式也會調整，例如企業本月轉供2345度，目前只顯示2張，未來會變成2.345，單位為千度。

此次修正也建立分級管理機制，對象為1MW以下小型光電案場，協助企業提早取得綠電憑證。官員說明，若再生能源售電業有憑證移轉急迫需求，可先提自評報告，經標準局審查通過便可先進行憑證移轉，但仍應於3個月到半年（視案場規模）補提發電設備查核報告。

因應企業綠電需求提高，經濟部能源署2023年底開放再生能源自用發電設備（太陽光電第2、3型）所發綠電，可以銷售給再生能源售電業，被稱為「太陽光電案場三轉一鬆綁」，估約年增86億度電有望進入綠電市場交易。

根據標準局統計，「光電三轉一」鬆綁政策實施後，台灣再生能源憑證的核發數量呈現顯著增長，112年憑證核發數量為190萬8593張，113年憑證核發數量為315萬7269張（31.5億度），成長幅度超過60%。