華南投顧呂仁傑：企業需有「韌性」 AI 仍是投資主軸

美國對等關稅政策走向仍是未知數，全球經濟前景不確定性升高，華南投顧董事長呂仁傑指出，面對全球供應鏈重組，一根緊繃的弦經不起市場環境的衝擊，因此企業經營需有足夠「韌性」，若能抓準趨勢，如今正是讓企業賺到「機會財」的好時機。

呂仁傑20日出席《經濟日報2025大師論壇》並參與座談場次，以「貿易戰下全球的風險與機會」為題，進行分析探討。

呂仁傑指出，在中美貿易戰之後，全球供應鏈進行調整，而「要做好投資，審美觀要好」，但什麼樣的公司最美呢？過去大家會認為哪家公司經營最有效率、誰能把成本控管最精簡，誰就是心目中的選美的冠軍，但是現在可能不一樣，如今市場面臨關稅戰、新台幣升值等風險，他認為「有韌性」的公司最值得關注。

呂仁傑說，過去美國要制裁中國，所以我們產地需要「中國加1」，現在因為對等關稅公布，又要「台灣加1」、「越南加1」，也就是供應鏈調整的問題，因此效率雖然很重要，但企業在經營上也需適度的讓自己有餘裕，川普打關稅戰，產地能夠靈活機動的調整，這是讓企業賺到「機會財」的好時機；他認為，一根緊繃的弦看起來很有美感，但經不起市場環境的衝擊，因此企業經營要有足夠韌性。

面對未來AI時代到來，台灣有哪些機會？呂仁傑表示，國家現在推動五大信賴產業，其中的AI產業更是全力推動，將打造「AI新十大建設」，而要支持AI產業發展，背後要有能源，因此能源基礎建設相當重要，包含能源來源多角化，如傳統石化能源、核能、天然氣的儲備等，都是未來發展方向。

而台灣有很多隱藏冠軍，很多都是傳產，但若是能抓準轉型機會，就有機會搭上順風車。呂仁傑舉例，有一家原先做家具五金的滑軌公司，隨著產業趨勢變化，精進自己的技術後，如今搖身一變，成為AI伺服器導軌廠，台灣其實可以找到很多類似的例子，這些經營彈性高、毛利高，且有能力到海外「逐水草而居」，並進行轉型成為國際化的企業，未來市場會給這樣的標的有更高評價。

展望未來，呂仁傑認為，股市方面，AI伺服器在第三季供應逐漸能跟上需求，因此AI相關的標的仍是主軸；債市方面，美國國會擬針對美國銀行持有美債的部位限值進行放寬，加上下半年美國可能會降息，因此美債後面應有樂觀空間；虛擬資產、穩定幣的趨勢也值得關注，預估將對支付業務公司帶來不小的變化。