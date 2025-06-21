諾貝爾經濟學得主皮薩里德斯：台灣人力資本令人驚豔

美國總統川普下令啟動史上最大規模的非法移民驅逐行動，引發社會激烈反應，而在經濟層面以及美國勞動市場的未來趨勢，英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）20日指出，如今移民問題已泛政治化，非經濟問題，他也直言，美國勞動參與率應無法恢復到疫情前的數字，且川普政策自相矛盾，長期停止移民，將使美國中產階級反而要付出較高的代價。

皮薩里德斯20日出席《經濟日報2025大師論壇》並參與座談場次，以「貿易戰下全球的風險與機會」為題，進行分析探討。

談及台灣人力市場，皮薩里德斯大為讚賞，他認為，人力資本是國家進步最關鍵的因素，台灣人力資本非常強，令人驚艷切相當豐沛，這次他與亞洲大學的學生互動，發現他們很有邏輯，且不是只有片面觀點；而他也指出，人類最應該學會的技能正是「數學」，這是世界通用的語言。

皮薩里德斯長期研究勞動市場、失業與經濟成長之間的關聯。他表示，移民問題非常複雜，且已泛政治化，非單純的經濟問題，儘管目前美國只希望吸引高技術勞工到加州、矽谷，驅逐低技術勞工，例如墨西哥移民，但他不建議全面停止移民，因為此舉可能傷害經濟，包含農業、營造業等重度仰賴外國勞工的產業。

皮薩里德斯指出，從世界各個國家的發展來看，當發展到一定的階段，勞動力面臨不足，就會開放移民，若未能有效的引進移民，則經濟規模會縮小。

根據近期的數據觀察，美國勞動參與率不斷下滑，皮薩里德斯說，美國勞動參與率尚未恢復到疫情之前的水準，而他也認為「應該回不去了」，這其中不只因為疫情，很多是因為健康問題，美國國內近年因鴉片類藥物過量（Opioid overdoses）造成不少問題，全世界只有兩個國家平均年齡下滑，那就是俄羅斯和美國，一個是因為戰爭，一個則是因為鴉片。

皮薩里德斯強調，因此川普說要讓製造業人力回流，但又驅逐移民，限制勞動力供給，這是自相矛盾，政策是不會成功的，這其中唯一受惠的是之前已經成功移民到美國的低技術勞工，反而美國中產階級家庭要付出較高的代價去聘請人力。