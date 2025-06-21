富邦金羅瑋：市場表現亮眼是風雨前的寧靜 股市恐震盪

國際景氣前景仍面臨諸多變數，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋指出，全球資金快速流動，儘管目前全球金融市場表現亮眼，但他示警這恐是風雨前的寧靜，預估股市在第3季恐會有劇烈變化，若貿易戰沒有爆發，第4季則有機會反彈回升。

羅瑋20日出席《經濟日報2025大師論壇》並參與座談場次，以「貿易戰下全球的風險與機會」為題，進行分析探討。

羅瑋指出，全球市場在過去一段時間面臨許多變動，去年10月在「川普2.0」即將到來的帶動下，美國資本市場表現非常亮麗，美債殖利率居高不下，加上AI投資風潮，全世界資金都集中在美國，也形成「美國例外論」；但在今年1月情勢改變，DeepSeek橫空出世，大家對於AI投資運用思維發生轉變，認為不再只有大型科技區可以發展AI，因此市場資金立刻從美國科技股移轉到中國科技股及香港H股；但情勢在川普與澤倫斯基的白宮翻臉之後出現轉變，歐洲主要軍事強國正在制定計畫減少對美國的安全依賴，要取代美國在北約的地位，在這樣的氛圍之下，市場上認為歐洲復興有機會加速出現，使得資金轉向歐洲。

而近期川普關稅政策成為焦點，全球貿易戰硝煙再起之際，華爾街金融圈掀起對「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」的熱烈討論，直譯為「川普總是臨陣退縮」，用來形容市場普遍預期川普雖言辭激烈，最終卻常選擇妥協、收手或延後實施激進政策，因此經過震盪的股市再度大幅上揚。

有一個現象可以進行觀察，6月美國聯準會按兵不動，基準利率維持在4.25%～4.5% 區間，隨後挪威、瑞士、瑞典央行都宣布降息，因此美國基本利率現在是G10國家中最高的，但其匯率表現反而最糟糕，所以市場上對於繼續持有美元資產產生疑慮；反而加拿大、澳洲、德國以及挪威的股市都在6月創下歷史新高，韓國股市漲幅24%、香港股市漲11.8%，巴西、墨西哥、南非等漲幅也都在10%以上，顯示資金的移轉。另外，可以注意到FED正在進行債券殖利率曲線控制，因此股債存在相互評價效益。

但羅瑋示警，儘管目前全球金融市場表現非常亮眼，「但這是風雨前的寧靜」，未來90天會有非常多事情陸續發生，請大家提高警覺。首先要注意以色列跟伊朗之間的戰事後續發展，若情況緩解，油價就會回落；第二，要關注7月8日美國與各國關稅談判結果；第三，美國國會參議院近日正加速審議《大而美法案》，其中有提到美國舉債上限，一旦提高，美國第4季發債量就會增加，進而影響第3季股市出現大幅震盪；第四，若9月FED再不降息，川普可能會宣布新的聯準會主席人選，直接架空鮑爾。

展望未來，羅瑋表示，穩定幣的出現將加速金融去中心化，台灣很多資金流向高股息ETF、美債ETF，M1B和M2年增率持續下降中，這是一種警訊，股市在第3季恐會有劇烈變化，若貿易戰沒有爆發，第4季有機會反彈回升，包含AI、電動車、人形機器人、外骨骼輔具等穿戴裝置，都值得留意。