AI需求強勁、提前拉貨潮 5月外銷訂單金額創新高

經濟部公布五月外銷訂單金額為五九七點三億美元，創歷年同月新高，年增率百分之十八點五，連四紅；累計今年前五月外銷訂單金額為二六三八億美元，為歷年同期次高。經濟部預估，今年上半年外銷訂單金額可達三一六八至三一八八億美元，年增率為百分之十五點三至百分之十六。不過經濟部表示，拉貨潮已見趨緩。

經濟部統計處代理處長黃偉傑指出，外銷訂單近期不僅雙位數成長，表現也優於預期，原因有兩個，一是人工智慧（ＡＩ）需求一直超乎想像地強勁，促使外銷訂單出現兩位數成長，二是因應美國總統川普對等關稅的提前拉貨潮，下半年訂單都提前至上半年，若下半年經濟狀況沒有變得更好，可以說今年度的訂單也許都下完了。

分析五月外銷接單貨品，經濟部指出，ＡＩ、高效能運算及雲端產業需求不墜，挹注資訊通信及電子產品接單動能，五月接單年增分別為百分之二十九點五及百分之二十七點七，但傳統貨品需求疲弱且受中國大陸同業低價競爭影響，化學品及塑橡膠五月接單分別年減百分之十七點四及百分之十四點三，基本金屬也衰退百分之十點七。

黃偉傑指出，下半年雙十一或是歐美節日所需的傳統貨品，都已經提早備貨，甚至部分廠商包括紡織、成衣，以及耶誕節等節慶商品也都已經提前備貨。

但若美國的關稅政策在七月九日以後有明確方向，也可能帶動整體經濟情勢變好，說不定下半年可因關稅政策明朗化，而帶動需求上升，黃偉傑說，目前這些都是未知數。

黃偉傑說，美國關稅政策的不確定性高，統計處的預測數字是以季節因素來做評估，但外銷訂單季節性步調已被破壞，目前唯一能掌握的是廠商提供的風向。

據外銷訂單受查廠商對六月接單看法，按家數計算的動向指數為四十五，按接單金額計算的動向指數是四十八點九，均在五十以下，六月接單金額將少於五月。

觀察主要訂單來源，來自美國訂單金額二百一十點九億美元，創歷年單月新高，這是史上首次突破二百一十億美元關卡，年成長達百分之四十點一，亦是一一○年五月以來最大成長幅度。來自東協訂單一一三點一億美元，創歷年單月新高，年增率百分之二十五點一。

經濟部預估，六月外銷訂單金額為五百三十億至五百五十億美元，年增率維持兩位數字成長，可達百分之十六點三至百分之二十點七，由於七月九日已是美國對等關稅的緩衝期限，對六月的預估數是否過度樂觀？黃偉傑解釋，他們仍看好ＡＩ需求，因此預估雙位數成長。