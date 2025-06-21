2025大師論壇／財長：三招助攻升級

財政部長莊翠雲昨（20）日表示，在川普時代貿易政策與地緣政治風險再起之際，財政部將透過審慎且彈性的財政政策、稅制改革與融資支持，引導產業轉型升級，協助企業在變局中找出新機會，打造穩健成長的經濟基礎。

莊翠雲昨天出席「2025大師論壇」，她致詞時表示，大師論壇多年來邀請國際知名經濟學家來台分享對全球經濟的觀察與分析，提供政策參考，也讓產官學界深入對話，有助掌握政經脈動、在風險中尋找轉機。

莊翠雲提到，美國總統川普推動「美國優先」與「公平貿易」為核心的政策，對多國加徵對等關稅，目的是降低美國貿易赤字並促使企業回流，牽動全球供應鏈重組及資金流向，當前美國關稅政策尚未底定，中東地區地緣政治風險再起，全球經濟不確定性升高。

台灣是出口導向經濟體，美國是我國重要經貿夥伴。數據顯示，2024年對美國出口金額達1,114億美元，占總體出口23%，順差649億美元，美國貿易政策變化將深深影響我國產品出口及產業發展。

莊翠雲表示，為積極應對美國關稅新局與全球政經挑戰，賴清德總統已在520就職周年時提出政策方向，包含「立足台灣、布局全球、加強與美國經貿關係」，以深耕在地供應鏈，提升產業國際競爭力與因應變局的能力。

財政部依循賴總統與行政院長卓榮泰所定方向，推動產業創新條例完成修法，強化人工智慧與節能減碳投資抵減、提高投資支出上限、延長租稅優惠適用期間，鼓勵資本支出，促進產業升級轉型；同時放寬新創企業投資門檻，加速引導資金投入創新產業，驅動經濟轉型。

在融資方面，財政部督導公股銀行支持產業資金需求，強調「雨天不收傘」，發揮銀行挺企業功能，透過貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等措施，降低貿易風險並協助企業拓展外銷市場。

她強調，在當前全球經濟日益變動、充滿挑戰之際，財政部將持續透過審慎與彈性的財政政策，引導產業升級轉型，並優化財政治理，打造台灣經濟成長的穩固基礎。