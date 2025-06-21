2025大師論壇／政院將啟動AI新十大建設 卓揆：掌握供應鏈重組契機

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，美國新關稅政策帶動全球供應鏈重組與移轉，台灣將掌握此一契機，加速導入AI應用，引領台灣向上發展。

行政院將啟動AI新十大建設，將智慧應用與關鍵技術列為未來發展核心戰略，預計2040年可創造15兆元產值、50萬個就業機會，對產業升級、國際競爭力及國土安全韌性發展將產生關鍵影響。

卓榮泰談話重點

經濟日報、華南金控（2880）、合作金庫銀行昨日共同主辦的「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台演講。論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

卓揆出席致詞時指出，面對全球供應鏈重組與地緣政治風險，台灣不僅要強化對外溝通，更須強化內部科技與產業體質，AI與高速運算的應用，已成為台灣近期經濟成長重要動力，今年前五月出口年增率高達24.3%，全年經濟成長率有望「保3」。

政府目前正在籌畫AI新十大建設，卓揆透露，將在智慧應用、技術研發、產業升級與基礎設施方面同步布局，由國科會、國發會與各部會共同研擬，預計下月行政院經濟發展委員會提出具體藍圖，為國人說明這項跨世代的新工程。

卓揆指出，AI建設不只是科技升級，更是台灣經濟結構轉型的機會。政府未來將協助高科技產業持續拓展全球競爭優勢，也會大力支持中小企業進行數位與淨零雙軸轉型，打通內外銷通路，擴大多元競爭方案。他強調，這些政策若要發揮效益，立法院須盡快審議特別條例與預算，「請大家幫政府、產業推一把，加一把勁」。

他表示，美國4月初啟動新關稅政策後，雖進入90天暫緩期，但談判壓力迫在眉睫，台灣目前產業支援措施尚停留在書面階段，急需立法配套跟進。卓揆強調，未來國家還將提出「經濟社會與國土安全韌性強化特別條例」，作為全方位應對國際變局的長期策略。

他指出，在賴總統主政下，台灣從健康、均衡到團結，逐步邁向「AI科技智慧島」。他強調，台灣若穩定，世界就會安定；台灣若和平，世界就會發展。