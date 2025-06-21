2025大師論壇／華南金總座李耀卿：變局帶來轉機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
華南金控總經理李耀卿。記者曾原信／攝影
華南金控總經理李耀卿。記者曾原信／攝影

華南金控（2880）總經理李耀卿指出，川普政策就是如何讓美國再次偉大，這也造成過往的政治貿易跟金融體系都將造成改變，面對這樣的國際政經新變局，不只有危機還有轉機，也更有商機，華南金融集團亦會協助廠商轉型升級，以順利度過美國政策轉型的陣痛期。

經濟日報昨天與華南金控、合作金庫銀行共同主辦2025大師論壇，李耀卿昨（20）日出席致詞時表示，很榮幸可邀請2010諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯來台，這場論壇齊聚學術、政府以及產業專家，從各個面向來剖析美國川普總統重返白宮之後所帶來的各項衝擊，並提出因應之道，希望藉由各位專家的寶貴意見，帶給大家新的啟發。

川普今年上任以後，為了達到「讓美國再次偉大」的目標，他推動多項美國優先的新政策，這一舉改變我們過往所熟悉的政治、經貿及金融的運作模式，加深全球經濟前景的不確定性，加上中美兩國的大國博弈，亦升高全球地緣政治的風險。

李耀卿表示，面對這樣的國際政經新變局，加上近期人工智慧（AI）突破性的發展，不只有危機，還有轉機，更帶來各項商機，華南金融集團將審慎因應，並以前瞻思維，穩健經營的理念，面對各項衝擊，同時調整金控經營策略，並配合政府的政策，來提供廠商各項協助，以利轉型升級，並希望能夠幫助國內產業順利度過美國政策改變的陣痛期。

華南金控 美國 川普

延伸閱讀

川普擬打擊伊朗！消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

美中角力進入深水區 世界將重新洗牌！謝金河：川普築2高牆，威力不輸柏林圍牆倒塌

龔明鑫：川普2.0衝擊美資本市場 關稅政策有望調整

美國19日過「六月節」 川普發文怨「假太多」：工人也不想放

相關新聞

連四紅 外銷訂單寫最強5月 金額579億美元、年增18.5%

經濟部昨（20）日發布5月外銷訂單金額為579.3億美元，創歷年同月新高，年增18.5%，連四月呈雙位數正成長，並擠進歷...

2025大師論壇／政院將啟動AI新十大建設 卓揆：掌握供應鏈重組契機

行政院長卓榮泰昨（20）日表示，美國新關稅政策帶動全球供應鏈重組與移轉，台灣將掌握此一契機，加速導入AI應用，引領台灣向...

2025大師論壇／財長：三招助攻升級

財政部長莊翠雲昨（20）日表示，在川普時代貿易政策與地緣政治風險再起之際，財政部將透過審慎且彈性的財政政策、稅制改革與融...

外銷訂單輸美增四成 東協勁揚25%

美國訂單持續攀峰，經濟部昨（20）日表示，5月台灣來自美國訂單金額210.9億美元，為歷年單月新高，這是史上首次突破21...

副總統接受美媒專訪 蕭美琴：盼台美關稅協議雙贏

副總統蕭美琴日前接受美國podcast節目「蕭恩萊恩秀」（Shawn Ryan Show）專訪，主持人指出，台灣是第一個...

2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯：全球經濟難樂觀

2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）昨（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。