2025大師論壇／華南金總座李耀卿：變局帶來轉機

華南金控（2880）總經理李耀卿指出，川普政策就是如何讓美國再次偉大，這也造成過往的政治貿易跟金融體系都將造成改變，面對這樣的國際政經新變局，不只有危機還有轉機，也更有商機，華南金融集團亦會協助廠商轉型升級，以順利度過美國政策轉型的陣痛期。

經濟日報昨天與華南金控、合作金庫銀行共同主辦2025大師論壇，李耀卿昨（20）日出席致詞時表示，很榮幸可邀請2010諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯來台，這場論壇齊聚學術、政府以及產業專家，從各個面向來剖析美國川普總統重返白宮之後所帶來的各項衝擊，並提出因應之道，希望藉由各位專家的寶貴意見，帶給大家新的啟發。

川普今年上任以後，為了達到「讓美國再次偉大」的目標，他推動多項美國優先的新政策，這一舉改變我們過往所熟悉的政治、經貿及金融的運作模式，加深全球經濟前景的不確定性，加上中美兩國的大國博弈，亦升高全球地緣政治的風險。

李耀卿表示，面對這樣的國際政經新變局，加上近期人工智慧（AI）突破性的發展，不只有危機，還有轉機，更帶來各項商機，華南金融集團將審慎因應，並以前瞻思維，穩健經營的理念，面對各項衝擊，同時調整金控經營策略，並配合政府的政策，來提供廠商各項協助，以利轉型升級，並希望能夠幫助國內產業順利度過美國政策改變的陣痛期。