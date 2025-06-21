2025大師論壇／政院秘書長龔明鑫：打造經濟日不落國

行政院秘書長龔明鑫昨（20）日指出，面對川普2.0時代的國際情勢挑戰，台灣將布局三大面向，包括：未來科技及產業、未來市場及生產基地、資金與人才的國際化等做法，打造台灣成為經濟日不落國。

龔明鑫昨日出席2025大師論壇，以「川普2.0，台美如何共創雙贏」為題發表演講。龔明鑫說，從川普1.0來看，當時川普策略主要劍指中國，打破大一統供應鏈，台灣也因此獲得大量轉單機會，當時在供應鏈有限重組狀況下，企業多以中國+1因應，並就近市場布局，台灣與東南亞變成供應鏈轉移的主要受益者，而這部分影響確實也在後續的台商大量回流獲得證明。

龔明鑫演講重點 圖／經濟日報提供

龔明鑫提到，正因台灣擁有半導體供應鏈的優勢，在川普1.0的助攻之下各國爭相推出晶片補貼/減稅政策，吸引半導體投資加碼，台灣政府也在當時推動最先進製程留在台灣，其他國家依據其產業需求布局的措施，進而影響到全球供應鏈的布局重組。

不過，隨著川普重回白宮，龔明鑫提到，川普再度提出對等關稅議題，也被稱為川普2.0，主要是在美國優先的結構下，對中國及全球貿易夥伴採取三大關稅措施，包括懲罰關稅、產業關稅、對等關稅等。

龔明鑫分析，由於反覆的關稅政策將帶來供應鏈混亂與成本上升，企業延後投資決策，以美系客戶為主的供應鏈赴美投資壓力上升，美中雙邊貿易萎縮、第三地將取而代之等問題，且美國的股市與公債市場也受到衝擊，因此美國財政部長貝森特說服了川普，並說「這樣做可能對資本市場影響太大」，因此預估川普對於關稅議題可能會再有所改變，即便7月9日豁免期到後，相信美國對於關稅議題會再做一些調整，不會再像過去那樣。

龔明鑫表示，台灣要布局未來，首先是「未來科技與產業」，包括半導體、AI、量子科技、能源議題、軍工及太空產業、資安。

其次是擴大海外生產基地及市場，對大部分市場出口持續增加第三是國際化資金與人才，包括打造亞洲資產管理中心、擴大延攬優秀外國人才。台灣必須持續擴大國際合作布局，打造台灣成為經濟日不落國。