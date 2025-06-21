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2025大師論壇／皮薩里德斯：關稅不會讓工作回到美國

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）昨（20）日指出，川普犯的最大錯誤，就是認為中國大陸等國家搶走美國很多的藍領工作。然而，搶走工作的是人工智慧（AI）等科技發展，調高關稅並不會讓工作回到美國。

皮薩里德斯以勞動市場理論聞名，他指出，美國並不需要保護主義，因為保護主義是保護新興的產業，但美國許多產業都很成熟有競爭力，不需要保護。

皮薩里德斯指出，我們進入知識經濟的年代。如今全球化的驅動力來自於科技及高素質的人力資本，而不是低勞動力成本。美國矽谷人力成本非常昂貴，但很多新創企業仍到矽谷設公司。美國吸引全球60%創投，中國占12%次之，歐洲也想投入發展，但短期內追不上。

皮薩里德斯表示，在第四波工業革命時代，機器人及AI有助於將許多流程自動化，因此企業不一定要將製造業設置在低薪的國家。

美國 矽谷

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