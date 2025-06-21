2025大師論壇／皮薩里德斯：人力資本 台灣的優勢

英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯昨（20）日表示，他已經第三次來台灣，台灣很現代化，科技很進步，尤其人力資本非常強，人力資本是國家進步最關鍵因素，這是台灣的優勢。

皮薩里德斯長期研究勞動市場、失業與經濟成長之間的關聯。他昨天針對美國總統川普啟動大規模的非法移民驅逐行動表達看法，他說，如今美國移民問題已泛政治化，非經濟問題，他直言，美國勞動參與率應無法恢復到疫情前的數字，且川普政策自相矛盾，長期停止移民，將使美國中產階級反而要付出較高的代價。

皮薩里德斯表示，他不建議全面停止移民，因為此舉可能傷害農業、營造業等重度仰賴外國勞工的產業。