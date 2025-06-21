2025大師論壇／和碩董事長童子賢：製造業應走向全球

和碩（4938）董事長童子賢昨（20）日表示，川普2.0時代在政策制訂上有諸多矛盾，可能會讓美國喪失綠色經濟、電動車相關領域領導權，其損害盟友利益、退出世貿組織等，都可能影響其經濟政治的全球領導權，在政策變動下，台灣製造業需制訂短期策略因應，美國市場雖然重要，但並非唯一，台灣應持續走向全球。

童子賢昨天出席2025大師論壇，以「川普2.0對產業的影響與因應之道」為題發表演講。

他表示，川普2.0時代的美國關稅政策不只讓美國再次偉大，某種程度來說也是「讓美國獨自偉大」，但其政策有諸多矛盾之處，比方美國製造業在二戰後就蓬勃發展，但早已經轉型，保留高附加價值環節，如行銷、設計及服務業，將勞力密集部分移往亞洲。

其次，童子賢表示，美國人均收入穩居世界第一，達8.2萬美元，可以視為是世界上最富裕的一棟社區大樓，不到5%人口擁有地球26%財富，但稅率低於歐盟及北歐，等於管理費收入不足，卻抱怨是其他社區侵害其利益。美國想以加關稅來增加收入，這是天方夜譚，是過時的財政模式。

童子賢表示，川普政府的政策短期搖擺不定，關稅稅率可能在短時間內多次調整，這對需要長期布局（約五至20年）的製造業構成巨大困難，企業只能採取短期應變策略，如先蓋廠房硬體基礎骨架，待訂單明確後再採購設備，尤其半導體產業設備投資跟建築投資比可能3比1甚至5比1，將最大比例的投資決策留在最後。

他解釋，透過分階段決策可降低猜錯方向的代價，但也大大增加了產業決策的難度，並考驗設備及原物料廠商韌性。

他表示，川普2.0的諸多政策對全球及盟友都帶來影響，甚至可能使美國喪失在綠色經濟、能源、電動車、政治經濟組織上的領導權。

他提醒，儘管美國市場重要，以GDP來說約占全球26%市場，但並非唯一，台灣應持續走向全球，仍有74%的市場值得台灣繼續努力。