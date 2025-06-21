2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯：全球經濟難樂觀

2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）昨（20）日指出，川普脫離多邊主義，採取保護主義，對全球貿易及經濟成長造成負面衝擊，他的政策反覆無常，不確定性是最大風險，因為不知如何因應，全球經濟難以樂觀看待。

皮薩里德斯昨日參加經濟日報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演說。論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

皮薩里德斯談話重點 圖／經濟日報提供

他指出，川普第二任期採取美國優先政策及單邊主義，逆轉1980年代以來的全球化趨勢，加上俄烏、以伊軍事衝突提高地緣政治風險，都不利於全球經濟前景。

皮薩里德斯指出，川普政策反覆無常，已對全球經濟產生衝擊，現在很多國際機構都已下調美國及全球經濟預估成長率。

而且，美國債台高築，債務占國內生產毛額（GDP）比重從2000年時的60%一路增加到2024年的120%，川普的政策只會讓美國負債居高不下，甚至可能持續增加，這必定會衝擊美元或美股。

川普要對中國大陸課重稅，但皮薩里德斯指出，關稅對中國的實際影響並不大。出口目前只占中國GDP的20%，已低於十年前的25%。在中國的出口中，15%是到美國，20%到歐洲，所以出口到美國只占中國整個GDP的3%而已。關稅會影響中國的特定產業，但對中國整體的經濟影響不大，對於墨西哥、加拿大、歐盟等的影響反而更大。

皮薩里德斯指出，川普想要讓美元貶值，但美元走勢要由基本面來決定。一旦美元不再扮演全球儲備貨幣的角色，會形成真空狀態，因為其他貨幣都仍無法取代美元的地位。人民幣還不成熟，歐洲內部爭議大，日本負債比美國更重，且日本經濟規模也縮水。