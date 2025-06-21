副總統接受美媒專訪 蕭美琴：盼台美關稅協議雙贏

副總統蕭美琴日前接受美國podcast節目「蕭恩萊恩秀」（Shawn Ryan Show）專訪，主持人指出，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求解決方案的國家。蕭美琴表示，我方希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙，同時推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域。

總統府昨（20）日發布新聞稿指出，蕭副總統在專訪中，針對半導體產業、經貿、外交、國防、兩岸關係、區域安全、社會參與、資訊及能源安全等議題進行回應。

專訪中主持人談到，據瞭解，台灣是第一個與美國總統川普進行談判並尋求解決方案的國家。蕭美琴表示，台美之間的經濟關係對彼此都非常重要。這種夥伴關係促使台灣持續壯大，也讓台灣企業能支持美國經濟的成長與企業獲利，形成一個對雙方社會都有利的生態體系。因此，我方希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙。

同時，台灣也希望推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域，蕭美琴說，「我方正積極推動這樣的協議，盼能達成雙贏。」