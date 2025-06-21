外銷訂單輸美增四成 東協勁揚25%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

美國訂單持續攀峰，經濟部昨（20）日表示，5月台灣來自美國訂單金額210.9億美元，為歷年單月新高，這是史上首次突破210億美元關卡，年增40.1%，則是2021年5月以來最大成長幅度。

來自東協訂單表現也同樣亮眼，5月訂單金額113.1億美元，創歷年單月新高，年增率25.1%。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，5月美國和東協訂單成長幅度明顯，皆是因為電子產品。

另，歐洲和日本市場則分別因資訊通信產品、遊戲機，5月訂單也呈正成長。惟中國大陸及香港則持續衰退，5月訂單又以塑橡膠製品減少1.5億美元，年減28.2%最顯著。

若以主要貨品類別觀察，5月外銷訂單中，資訊通信產品接單182億美元、電子產品215.7億美元，雙雙寫下歷年同期新高，年增率分別是29.5%、27.7%。二項主要貨品接單占比就高達68.7%、接近七成。

至於基本金屬、塑橡膠製品、化學品訂單皆低於20億美元，且全為雙位數負成長。黃偉傑表示，傳統貨品受中國大陸產能供過於求、低價搶市的劣勢沒有顯著改善。再加上目前全球經濟情勢充滿不確定性，倘若消費端沒有出現很大的復甦，仍會持續影響基本金屬和塑橡膠製品的需求和價格。

美國 經濟部

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