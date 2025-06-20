川普政策背離贏的方程式 童子賢：台灣需走向全球

和碩（4938）董事長童子賢20日表示，川普2.0時代在政策制訂上有諸多矛盾，可能會讓美國在能源、綠色經濟、電動車相關領域喪失領導權，由於川普政策變動，也對製造業全球化帶來衝擊，童子賢指出，業者必須採取短期因應策略，減少誤判代價，但也必須理解美國市場雖然重要，但並非唯一，台灣應持續走向全球。

童子賢20日出席《經濟日報2025大師論壇》以「川普2.0對產業的影響與因應之道」為主題演說，他表示，川普2.0時代的美國關稅政策其實不只是讓美國再次偉大，其實某種程度來說也是「讓美國獨自偉大」，但其政策有諸多矛盾之處。

他指出，川普認為風電是垃圾，甚至簽署法案取消加州原訂2035年禁止銷售燃油車的政策，除可能使電動車技術與市場主導性讓給中國大陸（美國電動車消費數量占全球僅7.6%，中國大陸與歐盟合計70%），也可能導致美國在地球暖化、環境保護及綠色經濟領域的全球領導權旁落給歐盟和中國大陸。

他認為，如果美國無法善待盟友，並在經濟政策上採取逆世界潮流的走勢，在四年任期結束後，美國在政治和經濟上的許多領導權都可能喪失。

川普政策反相背離美國贏的方程式

他指出，美國之所以能夠維持其強大與富裕，擁有一套「贏的方程式」，這套方程式並非僅依賴於單一面向，而是多種因素的綜合體。然而，川普的政策思維卻可能與這套傳統的「贏的方程式」有所背離，比方現在美國是全球最富裕的國家之一，但卻在哭窮。

他舉例，川普希望製造回流，但美國製造業在二戰後其實就蓬勃發展，一度是製造業的絕對霸主，但後來發現其他贏的方程式，才往高附加價值轉型，如金融、風險投資、好萊塢、IC設計（而非IC製造）、智慧手機的設計與行銷（而非製造）等領域及高階服務業，他舉例，智慧手機保留60%附加價值留在美國，但將3成勞力密集製造部分移往亞洲。

另外，培養人才、創新、冒險、努力工作以及「包容四海」，都曾是讓美國強大的原因，美國也是重要的能源跟農業生產國。

童子賢表示，美國人均收入穩居世界第一，達8.2萬美元，可以視為是世界上最富裕的一棟社區大樓，不到5%人口擁有地球26%財富，但稅率卻低於歐盟及北歐，等於管理費收入不足，但卻抱怨是其他社區侵害其利益，他認為，美國政府「哭窮」並非真正窮困，而是其「管理委員會（政府）收費不足」，管委會欠錢的對象主要仍是國內居民，外債只有4分之1。

童子賢指出，川普想以加關稅來增加收入是天方夜譚，是過時的財政模式。他指出，現代先進國家主要以企業的營利事業所得稅、個人的綜合所得稅，以及消費稅作為主要的財政收入來源，川普欲透過提高關稅來增加財政收入是「天方夜譚」。

他指出，2024年美國的關稅收入不到900億美元，僅占美國財政總收入的1.6%。這與華盛頓或慈禧太后時代的「靠關稅發財」模式已大相逕庭。

童子賢認為，美國應該「結合同盟國」，例如韓國和日本在造船業方面的能力足以滿足美國的需求，包括軍艦，而不需要什麼製造都掌握在自己手上。

美國對待盟友政策 恐影響國際領導權地位

他強調，美國若能「親善對待」其北美盟友加拿大和墨西哥，加上委內瑞拉的石油產量，北美地區的產油量足以「壓倒整個中東的產油」，使其在國際能源方面擁有「呼喚雨的能力」，但如今的諸多傷害盟友的政策，「讓美國獨自偉大」（American Great Alone）反可能導致美國在多個關鍵國際領域喪失領導。

童子賢表示，川普政府的政策短期搖擺不定，關稅稅率可能在短時間內多次調整，這對需要長期布局（約5至20年）的製造業構成巨大困難，企業只能採取短期應變策略，如先蓋廠房硬體基礎骨架，待訂單明確後再採購設備，尤其半導體產業設備投資跟建築投資比可能3:1甚至5:1，將最大比例的投資決策留在最後，可降低猜錯方向的代價，但也大大增加了產業決策的難度，並考驗設備及原物料廠商韌性。

他指出，台灣在AI、電動車和先進晶片製造領域的努力，特別是在先進晶片方面取得斐然成就，受惠於此，台灣對貿易逆差，從2023年到2024年持續擴大，2025年前5個月貿易逆差已經400多億元，追平2023年一整年成績，都是因為AI產業快速發展之故，台灣在AI產業鏈中的先進晶片、電路板、機櫃等方面都占據重要地位。

面對關稅及台幣升值等壓力，童子賢表示，產業是否受衝擊長期取決於是否具「可替代性」。也就是說，如果產品具替代性，匯率升值可能導致其他國家以更有吸引力價格爭取，導致出口受損，但如台積電（2330）的先進製程（如兩奈米）因缺乏替代性，其他國家也無法趁台幣升值加速2奈米製程量產，故較可以把成本轉嫁給市場共同承擔。