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合庫金：美中貿易戰促去風險化 牽動供應鏈4大改變

中央社／ 台北20日電

合庫金首席經濟學家徐千婷今天表示，美中貿易戰開打後，全球供應鏈已展開一場沒有煙硝味的戰略重整，企業跑一跑就會遇到關稅高牆等阻礙，必須進行去風險化部署，牽動出口模式、投資地點、人力需求、產業鏈價值4大面向的改變。

經濟日報今天舉行「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩瑞德（Christopher Pissarides），和台灣專家學者與談。

針對勞動市場議題，皮薩瑞德表示，現在移民是非常複雜的議題，因為它已被政治化，成為政治目標的工具，而不再是經濟導向；但事實上，由於現在正是邁向知識經濟的時期，需要高素質、能從事研究與AI等創新的勞動力，因此美國政府其實是鼓勵高技術勞工進入。

至於貿易戰將如何加速或改變全球產業鏈的「去風險化」趨勢，合庫金控集團首席經濟學家、合庫投顧董事長徐千婷表示，美中貿易戰開打後，全球供應鏈已展開一場沒有煙硝味的戰略重整；過去幾十年全球供應鏈的發展邏輯，像是一場「賺錢大賽」，何處便宜就去何處設廠，哪裡生產效率高就往哪裡集中，誰能用最低的成本來生產、用最快的速度交貨，就是贏家。

不過，徐千婷形容，現在這場大賽已變成「定向越野」，跑一跑前方就突然出現一面關稅高牆，企業一邊跑，還要一邊畫地圖、設路線，也就是在戰略部署、去風險化，而非單純做生意、賺大錢，且去風險化的本質其實不是「去掉風險」，而是布局逃生梯、Plan B。

徐千婷指出，全球有超過7成的半導體先進製程都在台灣，形成矽盾，不只是台灣人的驕傲，更是各國爭搶的地緣資產，而且各國想要台積電，主要不是為了賺錢，而是想確保在局勢轉變時能掌握關鍵晶片。

她表示，美國對中國接連祭出出口管制，從5G到AI晶片、從EUV到EDA工具，意圖在先進製程全方位阻絕中國高科技的崛起，而台灣的半導體產業在此趨勢下也開始走出新布局，例如台積電宣布在美國亞利桑那州投資興建先進晶圓廠，形同戰略保險，環球晶、日月光等業者，也同步加碼海外投資，主要目的不外乎是分散風險。

徐千婷認為，從這一角度來看，去風險化並不只是供應鏈轉移，同時也是企業版的「國安思維」。

徐千婷進一步表示，去風險化的供應鏈重組可能牽動整體經濟4大面向。首先是出口模式的改變，廠商不再是「全球作戰」，而是根據市場分區、法規風險、友岸協議等，選擇出口目的地與途徑。再者，投資地點重新配置，企業生產基地布局不再強調哪裡最便宜，而是哪裡最穩定、哪裡較不會被制裁。

第3，人力資源需求轉變，她認為，懂ESG、地緣風險的人才將變得炙手可熱，法務、政府關係、區域經濟研究員等職務，也會越來越受到重視。第4，產業鏈價值再分配，過去集中於中國的垂直整合，正在被重新切割與重組，比如越南、印度、墨西哥、東歐都在崛起。

此外，談及電動車，徐千婷指出，台灣在關鍵零組件居重要地位，比如車用PCB，台灣在全球市占率超過3成，以及售後維修副廠零件中的「碰撞件」，即保險桿、車燈等，台灣市占率更超過8成，台灣在少量多樣產品方面的管理經驗，短期很難被取代。

合庫金 台積電

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