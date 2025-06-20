光電案場爆爭議 童子賢：破壞環境的綠能「不綠」

高雄和山光電案場爆對自然環境造成衝擊，引發朝野關注，和碩（4938）董事長童子賢20日對此表示，綠能的綠是一種對環境友善，有助於改善地球暖化的能源，因而受到重視，如果產生方式是破壞環境而產生，則代表這種綠能實際上是「不綠」。

童子賢主張台灣能源發展應核綠並存，雖應發展太陽能發電，但鑑於再生能源的間歇性特色，為確保夜間基載穩定，應發展「能源黃金比例」，也就是綠能、核能及火力發電比例是「334」，他出席《經濟日報2025大師論壇》會後接受訪問。

近日位於高雄大樹區的和山太陽能光電案因面積高達51公頃，位於山坡地，有水保、擴建問題，引發地方反彈，童子賢也對此事件有所關注，他並重話表示「用破壞環境的方式來產生綠能，那麼這種『綠能』實際上就是『不綠』，『綠能』之所以受到重視，是因為『綠』這個字代表著一種善意，對環境友善、有助於改善地球暖化的能源。」

他指出，一座大安森林公園約25公頃，該案場相當「兩個大安森林公園」面積的山頭植被被砍光，改鋪設太陽能板，地方政府多年來卻視而不見。他認為這可能牽涉地方政治，且據聞地方政府雖有罰款，但幾十萬金額可能對涉及數億元的投資利益而言不痛不癢。

他呼籲，綠能必須「真正符合綠色精神，才對台灣有利，對真正的人類社會有利，呼籲各級政府重新重視，並整頓秩序，尤其破壞山林與水土保持的行為，在暴雨時可能導致『走山』，威脅人民生命財產安全。」

全球綠能產業因美國總統川普上任也面臨挑戰。童子賢指出，川普批評綠能是垃圾，認為地球暖化是假議題，對全球綠能界其實是非常大災難，他指出，美國對全球第四大產油國加拿大也不友善，但其實美國與加拿大、墨西哥、委內瑞拉4國的產油量，可以壓倒整個中東產油國，若石油是戰略資源，其實美國應「遠親不如近鄰」跟鄰國友好相處，則美國將在國際能源有呼風喚雨能力。