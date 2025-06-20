下半年訂單上半年先衝？5月579億美元擠進歷年單月前十強

經濟部20日發布5月外銷訂單金額為579.3億美元，創歷年同月新高，年增18.5%，超乎原先預期，為連四月呈雙位數正成長，並擠進歷年單月前十強。累計今年1至5月外銷訂單2,638億美元，年增15%。

經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，主因是AI、高效能運算及雲端產業需求不墜，且「AI需求一直都超乎我們想像的強勁」。惟部分傳統貨品因需求續疲，加上持續受到海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用持續拓展，挹注資訊通信及電子產品接單動能，5月接單分別年增29.5%、27.7%，接單金額分別為182億、215.7億美元，金額皆創歷年同期新高。傳統貨品因市場需求續疲，以及海外同業低價競爭影響，化學品及塑橡膠製品5月接單分別年減17.4%、14.3%，基本金屬亦年減10.7%；機械產品則因自動化設備及工具機訂單成長，5月接單年增6.8%。

對等關稅暫緩期將在7月9日屆滿，是否意味著拉貨潮也將結束？對此，黃偉傑指出，6月外銷訂單按接單金額計算之動向指數48.9，低於50，確實有部分電子產品和資通訊產品廠商反映拉貨潮已慢慢減緩，還有部分伺服器廠商亦表示目前正值新舊產品交替期。

黃偉傑表示，因此經濟部預測6月接單金額為530~550億美元，預測月減8.5%~月減5.1%，年增16.3%~年增20.7%。上半年預測接單金額則為3,168~3,188億美元，可望創歷年同期次高，年增15.3%~年增16%。

黃偉傑也提到，關稅政策使得外銷訂單季節性因素被破壞，確實比較難預測，但目前經濟部與央行、主計總處同步，以下半年訂單提前拉貨為假設情境，因此多出現「前高後低」的預測。不過，也不排除7月9日對等關稅政策明朗化，經濟情勢也可能會更好。

關於傳產部分，黃偉傑指出，下半年雙11或是歐美節日所需的傳統貨品，都已經提早備貨，甚至部分廠商也反映紡織、成衣，以及聖誕節等節慶商品也都已提前備貨。至於傳產貨品表現續疲，是否可能因為中東戰事推升油價上漲而有所改善？對此，黃偉傑說，確實對化學材料價格有幫助，但戰爭若持續反而會有外溢效果，屆時需求下拉的幅度甚至會壓過價格的上漲。

展望未來，黃偉傑表示，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素持續干擾全球經貿成長動能，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不減，有助於支撐外銷接單成長動能。