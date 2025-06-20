電子產品外銷助攻 美國東協5月接單金額皆創新高
經濟部今天公布5月外銷訂單統計，美國、東協單月接單金額皆創新高紀錄，分別達210.9億、113.1億美元，其中美國接單成長幅度高達40.1%，為4年以來最高增幅，主要成長力道來自伺服器晶片等電子產品。
經濟部今天公布5月外銷訂單為579.3億美元，年增18.5%。受AI需求強勁和美國關稅拉貨潮挹注，經濟部預估今年上半年外銷訂單金額可達3168至3188億美元，可望創歷年同期次高。
經濟部統計處代理處長黃偉傑表示，5月美國接單210.9億美元，首次突破210億美元大關，金額創歷年單月新高，年增40.1%，成長幅度為4年以來新高，以伺服器晶片等電子產品增加為主。
5月東協訂單113.1億美元，同樣創歷年新高表現，成長25.1%，其中電子產品增加12.6億美元。黃偉傑指出，東協接單主要來自晶片通路商、印刷電路板等業者。
觀察其他接單地區，中國大陸及香港訂單為104.6億美元，年減2.4%，以塑橡膠製品減少1.5億美元或減28.2%較多。
歐洲訂單為68.9億美元，年增1.5%，以資訊通信產品增加2.4億美元或增7.5%較多。日本訂單28.1億美元，成長23.2%，以遊戲機等產品增加3.6億美元或增136.7%較多。
黃偉傑表示，5月外銷訂單海外生產比45.7%，較去年同期下降2個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重。
展望未來，黃偉傑表示，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素持續干擾全球經貿成長動能，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求不減，有助支撐外銷接單成長動能。
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