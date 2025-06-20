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外銷訂單寅吃卯糧？拉貨潮尾聲 備貨已備到耶誕節

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
下半年真的挫咧等？外銷訂單拉貨潮尾聲，經濟部表示，備貨已備到耶誕節。圖／本報系資料照片
下半年真的挫咧等？外銷訂單拉貨潮尾聲，經濟部表示，備貨已備到耶誕節。圖／本報系資料照片

經濟部今日公布5月外銷訂單金額為597.3億美元，創歷年同月新高，年增率18.5％，連4紅；累計今年前五月外銷訂單金額為2638億美元，為歷年同期次高，經濟部預估今年上半年外銷訂單金額可達3168～3188億美元，年增率15.3％～16％。不過，經濟部表示，拉貨潮已見趨緩。

經濟部統計處代理處長黃偉傑指出，外銷訂單近期不僅雙位數成長，表現也優於預期，原因有兩個，主要原因是AI需求一直超乎想像地強勁，促使外銷訂單兩位數成長，另一個原因是因應川普對等關稅的提前拉貨潮，下半年的訂單都提前至上半年，因此若下半年經濟狀況沒有變得更好，也許今年度的訂單可以說都下完了。

黃偉傑出，下半年雙十一或是歐美節日所需的傳統貨品，都已經提早備貨，甚至部分廠商也反映紡織、成衣，以及聖誕節等節慶商品也都已提前備貨。

但若美國的關稅政策在7月9日以後有明確方向，也有可能帶動整體經濟情勢變好，說不定下半年可因關稅政策明朗化，而帶動需求上升，黃偉傑說，目前這些都是未知數。

黃偉傑說，美國關稅政策的不確定性太高，統計處的的預測數字是以季節因素來做評估，但外銷訂單的季節性步調已被破壞，目前唯一能掌握的是廠商提供的風向。據外銷訂單受查廠商對6月接單看法，按家數計算的動向指數為45，按接單金額計算的動向指數是48.9，均在50以下，6月接單金額將少於5月。

觀察主要訂單來源，來自美國訂單金額210.9億美元，創歷年單月新高，這是史上首次突破210億美元關卡，年成長達40.1％，則是110年5月以來最大成長幅度。來自東協訂單113.1億美元，創歷年單月新高，年增率25.1％。

經濟部預估6月外銷訂單金額為530億～550億美元，年增率維持兩位數字成長，可達16.3％～20.7％，由於7月9日已是美國對等關稅的緩衝期限，對6月的預估數是否過度樂觀？黃偉傑解釋，他們仍看好AI需求，因此預估雙位數成長。

關稅 經濟部

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