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國泰金發布6月國民經濟信心調查 景氣展望、股市樂觀指數同步走揚

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金發布2025年6月國民經濟信心調查，景氣展望與股市樂觀指數同步走揚。圖／國泰金控提供
國泰金發布2025年6月國民經濟信心調查，景氣展望與股市樂觀指數同步走揚。圖／國泰金控提供

國泰金今（20）日發布2025年6月國民經濟信心調查，結果顯示景氣展望與股市樂觀指數、大額消費指數同步走揚，風險偏好再度轉正之外，買房意願和賣房意願則分別小幅下降和上揚。

國泰金指出，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-41.3，展望樂觀指數亦同步走揚至-32.7。大額消費意願指數上升至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.6。買房意願小幅下降至-47.1，賣房意願則反而小幅上揚至-26.8。

調查結果也顯示，由於美中緊張情勢趨緩，國際股市震盪偏升，因而使股市樂觀情緒短期上揚，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至-5.5，風險偏好指數同步轉佳至1.5。

對於經濟成長率和通膨，本月調查結果也顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上升至2.61%，有63%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.30%，有68%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國泰金也在6月對民眾投資ETF進行時事題調查。本次調查結果顯示，有49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出（買進後短期賣出），30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出（買進後持有較長期）；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

針對未來一年債券ETF投資的主要影響因素，本月調查結果也顯示，50%民眾認為未來一年川普關稅或稅改政策為影響債券ETF投資的主要因素，16%民眾會因美國及台灣經濟數據好壞來決定債券ETF投資，各有14%民眾主要受聯準會升降息影響及新台幣升貶值決定。

國泰金 債券ETF ETF

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