諾貝爾經濟學得主皮薩里德斯：川普關稅政策反害美經濟

2010年諾貝爾經濟學獎得主皮薩里德斯（Christopher A.Pissarides）今受邀參加由亞大舉辦的「諾貝爾大師論壇」。對於學生問及「川普的政策有助於美國經濟發展嗎？」皮薩里德斯教授認為，關稅政策反倒是損害美國經濟。

亞大2010年創辦諾貝爾大師論壇，已邀18名涵蓋經濟、醫學、化學領域學者，皮薩里德斯教授相隔14年，2度與亞大師生交流，共同探討全球經濟變局與AI時代的未來。

亞大校長蔡進發引用狄更斯「雙城記」表示，面對川普2.0時代，這是最壞的時代，但有了AI新技術，是最好的時代，必須採取像皮薩里德斯教授所說的，用科技推動，扭轉川普的影響。亞大創辦「諾貝爾大師論壇」，盼學生能學習諾貝爾大師追求知識和學問的態度，贏得桂冠的啟發精神。

今天參與論壇的亞大師生逾30人，包含經營管理、財務金融、會計資訊等系所，及來自印尼、印度、泰國、菲律賓、蒙古等國際生，還有4名彰化高中、彰化女中等等亞大策略聯盟高中生代表。

印度籍亞大經管系博士生Ankina說，她研究人工智慧與人機協作，要如何讓人類不變成人工智慧的被動用戶？皮薩里德斯教授回答很重要的是勞資溝通，建立公司內部的AI治理機制，有責任的導入，建立員工信任。

亞大策略聯盟彰化女中學生賴承禧提問，川普的政策有助於美國經濟發展嗎？皮薩里德斯教授直言，它正在走向更糟糕的狀況，美國擁有世界上最大的公司，關稅政策反倒是損害美國經濟。

蔡進發指出，這些提問展現出亞大學生對全球議題的高度關注，也體現亞大重視學生主動學習與國際對話能力的教育方針。是跨文化、跨世代、跨領域的思想激盪，培育未來面對世界變局的創新人才。