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AI 助攻製造業轉型！勤業眾信揭智慧銷售三大落地關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信舉辦科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析線上研討會。業者提供
勤業眾信舉辦科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析線上研討會。業者提供

數位轉型不再只是選項，已是製造業營運升級的基本配備。勤業眾信聯合會計師事務所20日舉辦「科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析」線上研討會，直指當前製造業面對數據斷層、預測失準、客戶維繫難等痛點，唯有透過AI導入、優化銷售流程，才能真正創造業務成長動能。

勤業眾信指出，台灣科技製造業雖普遍具備技術研發與製造實力，但在銷售系統與數據應用上仍面臨整合瓶頸。透過建立CRM平台整合核心與分散資料，輔以AI分析工具，不僅能預測客戶行為、挖掘潛在需求，還可即時提供銷售團隊精準的客戶洞察，大幅提升成交率與客戶滿意度。

勤業眾信科技與轉型服務副總洪弘林表示，銷售轉型不能只靠科技，還需關注人員、流程與資安三大支柱。他提醒，企業在推動智慧銷售時，必須規劃靈活且具適應性的變革管理策略，確保人員能有效配合流程變革。同時選用能與既有系統無縫整合、具擴充彈性的AI解決方案，也是確保轉型成功的關鍵。

協理陳婷維則進一步指出，台灣製造業導入AI的目的，不僅是提升業績，更是為了強化全球競爭力。企業若能妥善整合CRM系統與AI工具，形塑「企業大腦」，即有機會在銷售第一線即時掌握商機、優化決策流程，達到業績與效率雙提升。

Salesforce亞太區高科技業企業客戶經理黃奕翔也在會中分享，AI轉型的成功基石在於資料整合。過往企業在潛客開發、追蹤與成交的過程中會產生大量分散的資料，若能透過Salesforce CRM整合為單一平台，將有助企業發展具備業務價值的AI應用，提高營運效率與客戶服務品質。

勤業眾信呼籲，AI不應只是高層戰略，更應落地成為銷售團隊的日常工具。唯有數據、人員、系統三者齊備，才能真正實現從「業績靠人」轉向「決策靠AI」的轉型目標。

製造業 平台 AI

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