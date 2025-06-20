5月外銷訂單579億美元 創歷年同月新高

經濟部今日公布5月外銷訂單金額為579.3億美元，創歷年同月新高紀錄，年增率18.5％，表現略優於預期，外銷訂單表現連4紅。經濟部分析，人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，但部分傳統貨品因需求續疲，加上持續受到海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用持續拓展，挹注資訊通信及電子產品接單動能，5月接單分別年增29.5%、27.7%；光學器材因光學檢測及量測設備、背光模組接單成長，致5月接單年增2.8%。

主要接單地區表現，接自美國訂單210.9億美元，刷新歷年單月紀錄，年成長高達40.1％，接自東協訂單113.1億美元，也創歷年單月新高，年成長25.1％。

經濟部同時預估6月外銷訂單額530～550億美元，年增率16.3％～20.7％，第2季外銷訂單金額1673億～1693億美元，同時預估上半年外銷訂單年增率上看16％。