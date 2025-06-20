聽新聞
0:00 / 0:00
5月外銷訂單579億美元 創歷年同月新高
經濟部今日公布5月外銷訂單金額為579.3億美元，創歷年同月新高紀錄，年增率18.5％，表現略優於預期，外銷訂單表現連4紅。經濟部分析，人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求不墜，但部分傳統貨品因需求續疲，加上持續受到海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。
按貨品別觀察，受惠新興科技應用持續拓展，挹注資訊通信及電子產品接單動能，5月接單分別年增29.5%、27.7%；光學器材因光學檢測及量測設備、背光模組接單成長，致5月接單年增2.8%。
主要接單地區表現，接自美國訂單210.9億美元，刷新歷年單月紀錄，年成長高達40.1％，接自東協訂單113.1億美元，也創歷年單月新高，年成長25.1％。
經濟部同時預估6月外銷訂單額530～550億美元，年增率16.3％～20.7％，第2季外銷訂單金額1673億～1693億美元，同時預估上半年外銷訂單年增率上看16％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言