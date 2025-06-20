台灣成立主權基金該如何定位？董瑞斌：要以先進技術投資為主

兆豐金控董事長、本身也是中央銀行常務理事的董瑞斌今日在兆豐金股東會後受訪，被問及成立「主權基金」議題時指出，他不贊成外界有些聲音認為成立主權基金是要增加央行的外匯存底投資收益，他認為主權基金的成立目的，應是發揮策略性功能，幫助台灣的產業未來能有關鍵性的發展和突破，因此先行一步去投資具有前瞻性技術的公司，也包括投資有先進技術的海外公司。

董瑞斌進而指出，主權基金應該是個別公司買不下來，唯靠國家之力才能進行的投資，而且不只是受到關稅的衝擊，包括原物料上漲的衝擊，他認為都是主權基金可以透過投資去幫助業者的範疇。

本身也是總體經濟學家的董瑞斌分析，全球主權基金的緣起是1953年科威特成立科威特投資管理局，這是全球最早的主權基金；他並以荷蘭及「荷蘭病」為例指出，在1959年，荷蘭因為發現海外有龐大的天然氣資源，而一夕致富突然有大量的出超，並帶動其貨幣升值，在10年後，卻因此使它其他產業都因為升值而無法出口、一蹶不振，1977年的經濟學人雜誌即命名這種症狀叫「荷蘭病」。而且更重要的是必須思考，這些礦產等天然資源都有用完的一天，倘若用完了，該怎麼辦？必須未雨綢繆，也因此，1977年阿拉伯聯合大公國成立「阿布杜拜投資局」ADIA，就是警覺：「當我們賣完最後一桶油之後，該怎麼辦？」因而成立主權基金，透過對外投資把杜拜打造為伊斯蘭的金融中心。

對於台灣，董瑞斌說，台灣即使現在有護國神山：「但下一個護國神山在哪？50年之後還有嗎？」因此，主權基金這時就得發揮功能，投資值得投資的技術、產業，舉例來說，矽光子或是像稀土概念這種重要的礦產資源，或還在實驗室階段的技術，就可以去評估；像是台積電現在最需要的「光雕機」，倘若先前有去投資就好了。但董瑞斌也指出，這類技術由於還未成熟，報酬率還太低、回收期間也長，因此，風險太大連民間創投都不可能去投資，包括兆豐，而是必須由國家出手來投資，這就是成立國家主權基金的必要性所在；若是國家主權基金成立之後物色好投資標的，包括兆豐在內的其他業者也可以跟投。

董瑞斌表示，倘若主權基金成立之後，對於產業界面臨的關稅衝擊、原物料價格上漲的衝擊，主權基金若進行好的投資，也可以發揮緩衝作用。他以鋼鐵業為例指出，美國恐怕至少對鋼鐵業課稅25%，不過仍有大型集團因為掌握通路優勢可以應變，像上市公司大成鋼鐵，先前就已買下美國的強勢通路，掌握通路利潤高達40%，因此，對於至少25%以上的關稅稅率可以發揮緩衝的作用，甚至因此幫助很多螺絲螺帽等上下游的廠商，未來主權基金也可發揮這種功能。