台電節電團隊一年半走訪逾5,000企業 節電效益1.5億度

台電20日指出，響應政府2024年起推動深度節能政策積極輔導企業節電，至今舉辦近50場大用戶座談，與國內數千家企業推廣深度節能；台電節電團隊也走入大街小巷，實地造訪全台逾5,000家企業，預估節電效益近1.5億度。

台電表示，期盼更多企業力行節能減碳，提升能源使用效率，同時為環境永續盡一份心力。

台電表示，為協助國內企業落實節電，台電2019年成立北、中、南三處節能診斷中心，提供契約容量100至800瓩大用戶免費耗能設備節能輔導服務，2024年至今台電節電團隊已走訪全台逾5,000家企業，協助用戶盤點節電潛力並提供改善建議，若企業全數落實改善，預期可節省近1.5億度電，等同省下逾3.6萬家庭整年用電量，並減少約7.1萬公噸碳排放。

台電指出，企業可透過台電協助進行節能診斷，量身訂做客製化節能診斷報告，再藉由能源技術服務業（ESCO）協助落實汰換設備、能源管理等措施，減少用電支出，提高能源使用效率。以花蓮慈濟醫院為例，經台電前期診斷並實際汰換冰水主機、冷卻水塔及室內照明後，每年可節電200萬度，節電率高達70%；而位於高雄的隆興冷凍廠，亦經台電建議落實更換老舊設備、導入能源管理系統、調降契約容量等改善措施，一舉年省220萬度電。

除冰水主機、水塔等設備，變壓器也是企業節電重點。台電提醒，用戶可檢視自備變壓器使用年限，如已使用超過30年，可評估汰換為新型高效能變壓器，不僅提升用電效率，更可節省電費支出。國內驗證機構台灣大電力研究試驗中心，經台電團隊節能輔導，將老舊變壓器升級為高效能變壓器後，預估每年即可節省14萬度電、減少約70萬元電費支出。

台電積極輔導國內企業節能減碳，也從自身做起，對內訂定節能策略落實節電。台電表示，全台各電廠陸續導入自動化模組管理設備用電，並精進機組運轉條件降低熱耗率；針對辦公場域亦積極配合政府深度節能計畫，以總管理處大樓、綜合研究所樹林所區、林口訓練中心及北南、新竹、台中區處等六處為示範場域，推動節能改善計畫，其中北南區處辦公大樓經導入ESCO服務，全面升級中央空調系統，預估每年可省下近百萬度電。