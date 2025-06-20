職災死亡勞工家屬慰問金 7月起提高至20萬元
為強化對職業災害死亡勞工家屬之生活照顧，勞動部已修正相關規定，自2025年7月1日起，將「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補助金額由現行新台幣10萬元提高至20萬元，以因應通貨膨脹及生活所需費用上漲，提供勞工家屬更實質之即時協助。
勞動部表示，勞工於工作期間不幸發生職業災害導致死亡，家屬面對突如其來的變故與經濟壓力。為協助其度過急難時期，勞動部除主動關懷外，並發給慰問金。
勞動部提到，自2002年起提供每案10萬元之慰問金，逾20年未曾調整。考量近年物價與基本生活費用持續上升，且相關失能津貼與照護補助皆已隨物價調整，故適時提高慰問金額度。
勞動部指出，該慰問金屬社會救助性質，地方政府亦多設有類似慰問金制度，但金額不一，為統籌兼顧全體職災死亡勞工家屬之基本保障，因此調升核發之慰問金額度至新台幣20萬元，盼發揮救急與安定人心之功能。
未來，勞動部亦將持續檢視並精進各項職業災害勞工保護制度與措施，以落實保障勞工權益，協助勞工及其家庭穩定生活。
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