快訊

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

空服員警告搭飛機「2飲料」喝了恐脫水 自來水衛生堪憂也別碰

職災死亡勞工家屬慰問金 7月起提高至20萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部修正相關規定，自2025年7月1日起，將「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補助金額由現行新台幣10萬元提高至20萬元。（本報資料照片）
勞動部修正相關規定，自2025年7月1日起，將「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補助金額由現行新台幣10萬元提高至20萬元。（本報資料照片）

為強化對職業災害死亡勞工家屬之生活照顧，勞動部已修正相關規定，自2025年7月1日起，將「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補助金額由現行新台幣10萬元提高至20萬元，以因應通貨膨脹及生活所需費用上漲，提供勞工家屬更實質之即時協助。

勞動部表示，勞工於工作期間不幸發生職業災害導致死亡，家屬面對突如其來的變故與經濟壓力。為協助其度過急難時期，勞動部除主動關懷外，並發給慰問金。

勞動部提到，自2002年起提供每案10萬元之慰問金，逾20年未曾調整。考量近年物價與基本生活費用持續上升，且相關失能津貼與照護補助皆已隨物價調整，故適時提高慰問金額度。

勞動部指出，該慰問金屬社會救助性質，地方政府亦多設有類似慰問金制度，但金額不一，為統籌兼顧全體職災死亡勞工家屬之基本保障，因此調升核發之慰問金額度至新台幣20萬元，盼發揮救急與安定人心之功能。

未來，勞動部亦將持續檢視並精進各項職業災害勞工保護制度與措施，以落實保障勞工權益，協助勞工及其家庭穩定生活。

物價 新台幣 勞動部

延伸閱讀

「就業服務法」修法半年未實施　陳菁徽籲勞動部速上路

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

外籍移工強制納勞保 勞動部：須更廣泛的社會討論

因應美國關稅衝擊 勞長洪申翰赴新竹與工會座談

相關新聞

一天撞3架代價百萬！電子五哥做無人機為何不被看好？

緯創（3231）2024年投資10億元投資老牌無人機公司經緯科技私募股，成持股45.18%大股東，鴻海（2317）20....

賴總統：充實消防量能經費285億 導入 AI 管理系統

賴清德總統20日上午赴南投出席內政部消防署30周年署慶活動。他表示，消防量能必須不斷充實，政府已核定24項中程計畫，總經...

美參議院大而美法案 專家：對台商赴美投資較有利

美國參議院「大而美法案」草稿出爐，大致上與眾議院大同小異，但專家指出細節不同之處，對擬赴美投資或擴廠的台灣企業有利，包括...

職災死亡勞工家屬慰問金 7月起提高至20萬元

為強化對職業災害死亡勞工家屬之生活照顧，勞動部已修正相關規定，自2025年7月1日起，將「職業災害死亡勞工家屬慰問金」補...

龔明鑫：川普2.0衝擊美資本市場 關稅政策有望調整

行政院秘書長龔明鑫20日指出，川普2.0是以關稅手段重啟全球談判，但美國的反覆關稅政策帶來供應鏈混亂與成本上升，企業延後...

蕭美琴：台灣推能源多元化 投資提升電網輸送韌性

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。有關投資能源與電網建設，她表示，台灣會持續推動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。