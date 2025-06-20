遭工會指控欠百萬加班費 佳格發布最新聲明

佳格（1227）食品19日遭指控拖欠員工獎金與加班費，金額高達數百萬元。對此，佳格20日回應指出，在2024年6月與工會協商時，公司即提出將2009年7月22日（含）之前受僱，且符合合約資格之在職員工，其固定獎金納入加班費計算基準，期望公會能相互理解。

完整聲明如下：

本公司自始至終都以積極的態度，展現誠意與工會協商。針對工會所提將獎金列入加班費計算基準的議題，佳格食品集團於2024年6月協商時，即提出將2009年7月22日(含)之前受僱並符合合約資格之在職員工的固定獎金納入加班費計算基準。然而，工會要求須將全體員工所領之獎金納入加班費計算基準，並予以回溯補發一事，本司始終秉持尊重個別合約精神，期望相互理解、共同釐清並保持開放溝通。

為確保符合條件之員工權益不受限於與工會的協商時程，本司將按原定計畫即刻啟動作業程序，同時，持續與工會進行溝通，期盼找到兼顧各方權益的解決之道，創造公司、員工和所有利害關係人多贏的局面。