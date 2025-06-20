蕭美琴：台灣推能源多元化 投資提升電網輸送韌性

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。有關投資能源與電網建設，她表示，台灣會持續推動能源多元化，同時投資在提升電網輸送的韌性。其中，海上風力發電機就是推動多元能源組合的一部分，與其完全依賴進口能源，我方希望具備本土能源生產能力。

被問及台灣投資能源與電網建設如何進行？蕭美琴說，這是持續的挑戰。台灣是一座島嶼，在能源方面高度依賴進口，包括來自美國的能源。但我方會持續推動能源多元化，同時投資提升電網輸送的韌性。主要目標在於打造韌性，讓能源傳送受阻的損害或衝擊降到最低，這也是改造電網的原因。

蕭美琴提到，過去最有效率或成本最低的能源管理方式是建立一個大型全國電網，但這種系統易受干擾，影響範圍也更廣。她擔任駐美代表期間，曾經發生過殖民管線（Colonial Pipeline）公司遭網路攻擊的事件，導致美國東部許多州的石油與天然氣供應受到影響。

主持人表示，他得知台灣將風力發電機設置在海上。他認為，這不僅能提供能源，還可作為封鎖或軍事防禦的據點。

蕭美琴解釋，台灣周邊很多新技術或新設施都具有雙重用途。不過就風機來說，這是推動多元能源組合的一部分，與其完全依賴進口能源，更希望具備本土能源生產能力。

她說，在軍事方面，歷來台灣周邊有些被稱為「紅色登陸區」的地點，這些地方在軍事上被認為是較容易進行兩棲登陸的區域。世界上每個面臨重大威脅的國家都會檢視自己的登陸區，並在這些區域加強防禦。我方沿海地區的新建設與地貌變化，也對登陸區的評估造成影響，促使我方思考不同的防衛方式。我軍方也會持續與全世界夥伴合作，從專業角度評估，尋求更有效的嚇阻與防禦方式。

借鏡俄烏戰爭，蕭美琴提到，我方需要投資更多在國防上，不只是增加軍費支出，更要投資在正確的項目。她認為烏克蘭經驗的另一個啟示，是讓大家瞭解不對稱作戰的重要性。因此我方也須強化發展智慧科技，像是無人機與無人載具在烏俄戰區即被廣泛使用。

蕭美琴表示，她看過主持人與無人水面載具公司Saronic執行長Dino Mavrookas的訪談。我方確實需要在各方面採用更多機器人與無人系統，也要將人工智慧應用於整合感測器與資料融合上。仍有許多工作要做，這確實是一個嶄新的自我防衛時代。

主持人說，戰爭確實隨著科技的進步而迅速改變。許多像Palantir、Anduril、Saronic 這類的新世代國防科技公司，極具創新思維。他詢問蕭美琴，是否曾與這些美國創新國防科技公司交流？

蕭美琴回應「有的」，幾年前她在華府擔任駐美代表時，曾與美國的國防科技社群互動，也參與關於連結矽谷與國會山莊的交流，亦即「國會山莊與矽谷論壇」。

蕭美琴認為，從整體來看，這是國防體系與新興科技的連結，美國試圖彌補的落差，也正是台灣所面臨的挑戰。國防體系有其既定運作模式，但這些採購流程與節奏已無法因應強化國防的急迫需求。例如，我國向美國提出軍購案，雖然獲得美國政府批准，但卻遲遲無法交付。供應鏈、生產及法規等問題，都是亟需克服的挑戰。

蕭美琴提到，與此同時，也出現了一些創新技術，部分來自民間，部分可軍民兩用。這些創新可以加速流程並改善製程，這將帶來重大變革，並讓我國的軍購得以實現模組化。我方對此極為重視，且不僅止於尋求與美國科技公司合作，也致力強化本土創新與製造能力。

蕭美琴表示，從其他戰區汲取經驗，建立本土自主研發、打造社會所需的防衛能力，對台灣至關重要。此外，亦須彌合傳統國防體系與國內民間企業在創新與執行能力上的落差。