對等關稅、碳費雙壓夾擊怎麼存活？KPMG 給企業應戰策略

在全球貿易局勢詭譎多變、永續規範壓力升高的當下，企業若想站穩腳步、提升競爭力，勢必要提前做好準備。KPMG安侯建業20日舉辦第2季讀書會，聚焦「關稅因應策略」與「碳會計及IFRS永續揭露準則導入」，提醒企業因應新一輪政策風險與轉型挑戰，應全面升級風險管理與數據治理能力。

KPMG安侯建業專業策略長唐嘉鍵指出，從美中貿易戰到氣候變遷政策，政經環境的每一次轉變都在考驗企業的反應速度與布局深度，如何提升營運韌性、建立前瞻思維，已是永續經營的關鍵。

關於美國貿易政策的風險，KPMG稅務投資部執行副總廖月波表示，川普近期放話對歐盟商品加徵最高50%關稅，雖然談判期限延後至7月9日，但一旦破局，不排除歐盟祭出報復性手段，加上美國最高法院日前裁定川普時期的「對等關稅政策」違憲，但政策仍得以在上訴期間繼續執行，對企業而言不確定性持續升高，台商出口布局務必提高警覺。

KPMG執業會計師洪銘鴻進一步指出，出口美國的商品將可能面臨更高的關稅與嚴格查驗，建議企業善用「首次銷售原則」（First Sale Rule）與「非居民進口人」（Non-Resident Importer）等策略調整進口完稅價格，並重新評估製造地點及FTA適用性，降低關稅衝擊。

不過，洪銘鴻也提醒，美國海關對原產地與降稅資格的查驗只會更嚴格，企業應確保交易過程真實、文件完備，並如實申報。

面對這波突發性的關稅風險，KPMG顧問部執行副總經理陳其愷也提醒，川普1.0時期的貿易戰經驗已讓許多企業建立財務壓力測試與風險對應機制，但如今還要更進一步。

陳其愷建議，企業優先調整交易架構、強化內部協作與快速決策能力，不必急著遷廠，而應透過模組化生產與數位工具強化彈性與反應速度，並建立涵蓋上下游的供應鏈韌性。

除了關稅風險外，企業還須應對即將上路的碳費制度與國際永續準則。KPMG審計部會計師陳燕慧指出，碳費制度預計2025年開徵，企業碳排成本將首次反映在財報中，減碳不再只是環保責任，更關係營運成本與投資評價，提醒企業要從現在開始盤點碳排熱點與風險來源，並評估碳費對未來營運與資本支出的衝擊。

對於2026年將分階段實施的IFRS永續揭露準則（S1與S2），陳燕慧建議，企業不需「從零開始」，可先盤點現有揭露資料，做出差距分析，再依企業規模與產業特性，靈活應用「比例原則」調整揭露內容。同時也建議組建跨部門團隊，引入外部顧問資源，建立穩定的資料整合與內控系統，將碳風險與永續揭露納入財務決策框架，為未來與國際接軌打好基礎。