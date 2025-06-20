通過台海貿易2.5兆美元 蕭美琴：多元投資深化夥伴關係

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪。主持人詢及，通過台灣海峽的貿易價值達2.5兆美元，在地緣政治劇烈動盪下，如何深化與全球重要貿易夥伴的合作關係？蕭美琴說明，我國政府推動多元投資，例如美國已經成為我方主要投資地點之一，特別是在高科技領域。

有關多少全球貿易是經過台灣海峽，蕭美琴表示，根據估計，約占全球海上貿易的20%到50%。美國政府官員曾表示，行經台灣海峽的海上貿易約占全球的50%。如果看貨櫃運量和航運紀錄等，至少有20%以上。

蕭美琴提到，從世界地圖上來看，台灣海峽位於西太平洋的核心位置，位處不斷發展、在全球經濟影響力日益增強的區域，不只是製造、生產的重要地，台灣也從世界各地進口高價值能源和其他商品。

蕭美琴指出，以海上貿易而言，台灣位處全球經濟體系運作的重要樞紐。觀察世界地圖上幾個重要點，例如蘇伊士運河、紅海和台灣海峽，一旦這些重要地區的航行自由受到影響，將對全球經濟造成重大衝擊。

主持人提及，他知道通過台灣海峽的貿易價值達2.5兆美元。並詢問，在地緣政治劇烈動盪下，台灣如何維持甚或深化與全球重要貿易夥伴的合作關係？

蕭美琴坦言，台灣確實處於非常複雜的地緣政治局勢之中。我方試圖在對地緣政治風險的關切與不安中保持穩定的信心，以持續支持良好的商業環境與投資發展。台灣是個相對小的島嶼，高度依賴全球貿易以及與世界的連結，正致力深化連結並促進多元化。

蕭美琴提到，十多年前，台灣經濟和中國大陸經濟相當緊密，超過八成對外投資流向中國大陸。後來政府推動多元化政策，也就是不能把所有雞蛋放在一個籃子裡，必須與其他理念相近的民主國家鞏固夥伴關係。

蕭美琴表示，所以，我方投資結構出現顯著轉變，包括增加與東南亞國家的交流，對美國進行重大投資。現在，美國已經成為台灣主要投資地點之一，特別是在高科技領域。台積電（2330）是台灣製造晶片的大型企業，已承諾對美投資1,650億美元。

蕭美琴說，這是美國史上最大規模的外國綠地投資案，也是一項深具意義的貢獻。我方是個小國，卻創下美國史上最大規模的綠地投資紀錄，有助於科技韌性和供應鏈多元化，因此希望深化這些關係。台灣人受益於美國的創新、研究、設計和開發，也依賴美國市場。我方致力於與可信賴的夥伴密切合作。