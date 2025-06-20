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臺大《高效定價策略》課程報名中，2日課程提升管理者的定價思維與操作能力

文／ 臺大進修推廣學院 提供

圖／ 臺大進修推廣學院 提供
圖／ 臺大進修推廣學院 提供

在企業競爭日益激烈、利潤壓力不斷攀升的今天，「定價」已不僅是財務或行銷的技術問題，更是牽動整體營運績效與市場布局的關鍵戰略。您是否也曾陷入這樣的難題？價格太高銷量遲滯；價格太低利潤受損，唯有擺脫過往憑經驗或比價制訂價格的舊模式，才能真正為企業開啟價值成長的飛輪。

國立臺灣大學進修推廣學院特別推出「前瞻領導講堂」旗艦課程—《高效定價策略：成本到價值全佈局》，由臺大進修推廣學院院長郭佳瑋教授領銜授課，內容結合最全面的價格管理理論與實務操作，從價值基礎定價、價格心理學到如何拆解客群價值、建立動態定價模型，全面提升管理者的定價思維與操作能力，並透過案例討論與情境模擬，精準對焦高階經營者的營收痛點與決策需求。透過兩天的深度學習，學員將獲得立即應用於職場的高效工具與決策架構，掌握定價與獲利之間的邏輯連動，從容迎戰市場波動與成長挑戰。

本班程上課時間為114年7月5日、7月19日，共兩個周六09:00~17:30上課，授課方式採實體與線上同步(擇一上課)，敬請把握，額滿為止！前瞻決策，從精準定價開始！

📍課程詳情與報名資訊：https://ppt.cc/fk1BMx
📞專人洽詢電話：02-23620502 分機214 羅先生

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