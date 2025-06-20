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賴總統：充實消防量能經費285億 導入 AI 管理系統

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統20日上午赴南投出席內政部消防署30周年署慶活動。他表示，消防量能必須不斷充實，政府已核定24項中程計畫，總經費約285億元，來補助地方消防機關購置裝備器材與車輛、改善廳舍環境安全，同時導入AI智慧管理系統強化救災協力民團的量能，提升災害應變設施的韌性。

包括總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、環境部次長葉俊宏、立委羅美玲、南投縣副縣長王瑞德及多國駐台代表等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，今年消防署成立滿30周年，訓練中心第二期工程也在今天啟用。感謝每一位消防弟兄姊妹始終在第一線堅守崗位，不是每個超人都有披風，任何致力於讓社會變得更好的人都是超人、都是英雄。「火線英雄，30傳承」，消防弟兄姊妹都是人民的英雄、社會的超人。

賴總統指出，消防署是災防體系的核心力量。無論是火災、風災、震災，甚至是國際人道救援任務，各種災害應變消防同仁都是無役不與、使命必達。因此，消防體系在人力、訓練、裝備設施等各方面更需要持續精進整合，不斷充實量能。

賴總統提到，為了達到這個目標，在內政部極力爭取下，政府已核定24項中程計畫，總經費約285億元，來補助地方消防機關購置裝備器材與車輛、改善廳舍環境安全，同時導入AI智慧管理系統強化救災協力民團的量能，提升災害應變設施的韌性。中央從2019年起已增補3千名消防人力，而從去年到2028年，也將以再增補3千人為目標，為地方第一線提供更穩定的人力支援。

賴總統表示，今天大家所在的訓練中心是目前世界第三大、亞洲最大的消防訓練基地，並在去年取得國際認證。今年的預估訓練量將會超過29萬8千人天次，創下歷年最高峰。

他指出，這些年來推動的第二期工程，包括餐廳、教室、宿舍以及消防戰技訓練館、仿消防分隊、仿土石流的災害搶救訓練場等模擬訓練場，都是為了提供學員更優質的訓練環境，加強與世界各國的救災技術交流，要把訓練中心打造成為印太地區重要的災害防救訓練及交流基地。

賴總統強調，從職安制度、科技裝備到人力補充與場域設施改善，都是落實消防專業、強化台灣「全社會防衛韌性」工作的具體措施。今天也將為二期工程的公共藝術作品「風調雨順」揭幕，象徵對防災願景的期待，一起打造更安全、更有韌性的消防環境。

賴清德 潘孟安 內政部

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