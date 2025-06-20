立委盼英挺台加入CPTPP 深化雙邊經濟關係

立法院副院長暨立委江啟臣於19日晚間出席由英國在台辦事處舉辦之「英國國王查爾斯三世（King Charles III）華誕慶祝晚會」。他表示，台英互為重要貿易夥伴，期盼英國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以深化雙邊經濟關係，並共創區域繁榮。

包括國安會秘書長吳釗燮、副秘書長徐斯儉、副秘書長林飛帆；立委陳玉珍、葛如鈞；行政院政委楊珍妮、外交部長林佳龍、國發會主委劉鏡清、數發部次長闕河鳴、農業部次長胡忠一；以及多國駐台使節與代表等政、學及外交界人士，共逾200位嘉賓共襄盛舉。

晚會由司儀宣布開始後，英國在台辦事處包瓊郁代表（Ruth Bradley-Jones）偕同江啟臣及林佳龍一同上台。包瓊郁詢問江啟臣最喜歡台灣的地方為何，江啟臣幽默回應：「台灣最吸引人的，是人民的熱情與珍珠奶茶。」

江啟臣致詞表示，非常榮幸代表立法院與院長韓國瑜出席此次英王查爾斯三世陛下華誕慶祝酒會，祝福英王陛下身體健康、萬事順遂，英國國運昌隆，並期盼台英友誼歷久彌堅。台英兩國長期共享民主、法治與人權等核心價值。在當今國際局勢劇變的時代，雙方更應攜手合作，共同因應挑戰。

江啟臣提到，自擔任立委以來，他便積極推動台英交流，不僅曾連續二屆擔任「台灣與英國國會議員交流協會」會長，亦曾多次訪英；第11屆立法院已接待五個英國國會訪團，且有65位跨黨派委員加入「中華民國與英國國會聯誼會」，展現我國會對深化台英關係的高度支持。

江啟臣表示，特別感謝英國政府與國會，長期堅定支持台灣參與WHO、UNFCCC、ICAO等國際組織，並盼與理念相近國家共同致力於維護台海和平與區域穩定。台英互為重要貿易夥伴，期盼英國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以深化雙邊經濟關係，並共創區域繁榮。

江啟臣說，近年來台英兩國在經貿、教育、觀光及青年交流等領域合作日益緊密。在文化與教育方面，英國不僅是台灣學生第五大留學國，每年還有上千名台灣青年參與雙邊打工度假計畫，展現兩國人民交流的高度熱忱與發展潛力。

他也說，英國為歐洲率先提供台灣免簽待遇的國家，加以2024年來台的英國旅客人數已接近疫情前水準，顯示台灣觀光吸引力持續上升，深受國際旅客肯定。歡迎國際友人來立法院參訪，親眼見證台灣活躍的民主發展。期盼未來促成更多國會層級之互訪與對話，以鞏固雙邊夥伴關係。