美參議院大而美法案 專家：對台商赴美投資較有利

美國參議院「大而美法案」草稿出爐，大致上與眾議院大同小異，但專家指出細節不同之處，對擬赴美投資或擴廠的台灣企業有利，包括加速固定資產折舊，研發支出100％費用化，以及利息費用扣除限制放寬等三大措施永久化。另外，「晶片法」投資抵減比率也將從現行的25％提升至30％。

美國參議院財務委員會日前公布大而美法案（The One Big, Beautiful Bill）的草稿，以財稅措施為主。資誠會計師事務所表示，參議院的版本方向和眾議院相同，旨在延長川普1.0稅改法案的個人降稅措施、促進美國境內製造及科技創新，以及廢除共和黨認為「浪費納稅義務人的錢」的拜登時代租稅優惠。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，以公司稅條款為例，參議院的版本相較於眾議院更為大方，擬將固定資產加速折舊、研發支出100%費用化，以及利息費用扣除限制放寬等三大措施永久化，和眾議院提出的2029年底恢復原狀顯著不同，並對於擬定赴美設廠或擴大既有美國製造基地的台灣企業較有利。

蘇宥人指出，參議院版本另外提出將「晶片法」（CHIPS and Science Act）新增的投資抵減比例從現行25%提升至30%，並適用於2026年投入使用的機器設備，以促進半導體及製程設備製造商在投資抵減2026年底落日前，把握機會興建或擴大在美製造基地，此條款在眾議院版本並未出現。

在國際稅方面，參議院版本調整了曾引發不少爭議的第899條（對「不公平外國稅負」的報復措施），以及3.5%「匯款稅」。

「不公平外國稅負」方面，蘇宥人指出，參議院版本將額外扣繳稅負限制為現行稅率加15%，低於眾議院版本裡的20%，並規範額外扣繳稅負初步以實施「支柱二」（Pillar 2）中徵稅不足之支出原則（undertaxed profits rule, UTPR）的國家為限，而許多包括台灣在內的海外投資者所依賴的銀行利息、投資利息免稅規定，也明確排除在新扣繳稅負範圍外。

參議院針對「報復措施」的實施期限，也比眾議院延後一年，蘇宥人認為，應該是為了給美國政府更充足的時間跟其他國家談判，避免新法令實施太快而損及美國金融市場。

有關「匯款稅」部分，蘇宥人說，參議院的版本將特定銀行、證券帳戶匯出款項從課稅範圍中排除，也將在美國有合法工作資格的外籍人士納入免課「匯款稅」的範圍。

在個人稅方面，蘇宥人表示，雖然參議院的版本與眾議院的版本差異並不明顯，但他預期，個人所得稅申報時能扣除的州及地方稅上限（state and local tax deduction cap, SALT cap）將成為主要戰場之一。

蘇宥人說明，眾議院共和黨團有幾位來自加州、紐約州等高稅負地區的議員，面對來自高稅負地區議員的壓力，眾議院的法案版本將現有1萬美元的扣除額度調高為4萬美元，以免有議員「跑票」導致整個法令立法失敗。但在參議院裡，加州、紐約州並無共和黨議員，相對沒有調高扣除額度的壓力，因此參議院版本暫列現行的1萬美元，並註明最終金額待討論，預計需要參、眾兩院反覆協商以達成眾議院可接受，但也不會讓聯邦政府支出飆升的方案，困難度不低。

蘇宥人指出，美國立法流程，必須參議院及眾議院就統一版本達成共識並重新投票通過，才能送給總統簽署並生效。考量到共和黨在兩院的席次，雖然超過一半，但與民主黨的落差並不大，反對的共和黨議員甚至不多，法案仍可能不會通過。如何讓「偉大美麗法案」在兩院都不會發生「跑票」，將成為共和黨領導層傷腦筋的主要議題，法案能否在7月4日的獨立日前完成立法，仍有不確定性。