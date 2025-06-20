快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議院大而美法案 專家：對台商赴美投資較有利

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美參議院公布偉大美麗法案 ，加碼晶片法優惠、調降899條款稅率，專家分析，此版本對台商赴美投資較有利。圖／本報系資料照片
美參議院公布偉大美麗法案 ，加碼晶片法優惠、調降899條款稅率，專家分析，此版本對台商赴美投資較有利。圖／本報系資料照片

美國參議院「大而美法案」草稿出爐，大致上與眾議院大同小異，但專家指出細節不同之處，對擬赴美投資或擴廠的台灣企業有利，包括加速固定資產折舊，研發支出100％費用化，以及利息費用扣除限制放寬等三大措施永久化。另外，「晶片法」投資抵減比率也將從現行的25％提升至30％。

美國參議院財務委員會日前公布大而美法案（The One Big, Beautiful Bill）的草稿，以財稅措施為主。資誠會計師事務所表示，參議院的版本方向和眾議院相同，旨在延長川普1.0稅改法案的個人降稅措施、促進美國境內製造及科技創新，以及廢除共和黨認為「浪費納稅義務人的錢」的拜登時代租稅優惠。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，以公司稅條款為例，參議院的版本相較於眾議院更為大方，擬將固定資產加速折舊、研發支出100%費用化，以及利息費用扣除限制放寬等三大措施永久化，和眾議院提出的2029年底恢復原狀顯著不同，並對於擬定赴美設廠或擴大既有美國製造基地的台灣企業較有利。

蘇宥人指出，參議院版本另外提出將「晶片法」（CHIPS and Science Act）新增的投資抵減比例從現行25%提升至30%，並適用於2026年投入使用的機器設備，以促進半導體及製程設備製造商在投資抵減2026年底落日前，把握機會興建或擴大在美製造基地，此條款在眾議院版本並未出現。

在國際稅方面，參議院版本調整了曾引發不少爭議的第899條（對「不公平外國稅負」的報復措施），以及3.5%「匯款稅」。

「不公平外國稅負」方面，蘇宥人指出，參議院版本將額外扣繳稅負限制為現行稅率加15%，低於眾議院版本裡的20%，並規範額外扣繳稅負初步以實施「支柱二」（Pillar 2）中徵稅不足之支出原則（undertaxed profits rule, UTPR）的國家為限，而許多包括台灣在內的海外投資者所依賴的銀行利息、投資利息免稅規定，也明確排除在新扣繳稅負範圍外。

參議院針對「報復措施」的實施期限，也比眾議院延後一年，蘇宥人認為，應該是為了給美國政府更充足的時間跟其他國家談判，避免新法令實施太快而損及美國金融市場。

有關「匯款稅」部分，蘇宥人說，參議院的版本將特定銀行、證券帳戶匯出款項從課稅範圍中排除，也將在美國有合法工作資格的外籍人士納入免課「匯款稅」的範圍。

在個人稅方面，蘇宥人表示，雖然參議院的版本與眾議院的版本差異並不明顯，但他預期，個人所得稅申報時能扣除的州及地方稅上限（state and local tax deduction cap, SALT cap）將成為主要戰場之一。

蘇宥人說明，眾議院共和黨團有幾位來自加州、紐約州等高稅負地區的議員，面對來自高稅負地區議員的壓力，眾議院的法案版本將現有1萬美元的扣除額度調高為4萬美元，以免有議員「跑票」導致整個法令立法失敗。但在參議院裡，加州、紐約州並無共和黨議員，相對沒有調高扣除額度的壓力，因此參議院版本暫列現行的1萬美元，並註明最終金額待討論，預計需要參、眾兩院反覆協商以達成眾議院可接受，但也不會讓聯邦政府支出飆升的方案，困難度不低。

蘇宥人指出，美國立法流程，必須參議院及眾議院就統一版本達成共識並重新投票通過，才能送給總統簽署並生效。考量到共和黨在兩院的席次，雖然超過一半，但與民主黨的落差並不大，反對的共和黨議員甚至不多，法案仍可能不會通過。如何讓「偉大美麗法案」在兩院都不會發生「跑票」，將成為共和黨領導層傷腦筋的主要議題，法案能否在7月4日的獨立日前完成立法，仍有不確定性。

美國 稅改 川普 共和黨

延伸閱讀

美乾淨能源業 掀起倒閉潮

又大又美法案 擬調高遺產稅豁免額至1500美萬 永久有效

大而美法案有多歹毒？ 克魯曼：劫貧濟富只為向川普獻媚

川普《大而美法案》899條款恐砸840萬飯碗！「這群人」將被懲罰性課稅？

相關新聞

美參議院大而美法案 專家：對台商赴美投資較有利

美國參議院「大而美法案」草稿出爐，大致上與眾議院大同小異，但專家指出細節不同之處，對擬赴美投資或擴廠的台灣企業有利，包括...

卓榮泰出席大師論壇拋「AI 新十大建設」 2040創15兆產值

行政院長卓榮泰20日出席「2025大師論壇」致詞時宣布，行政院即將啟動「AI新十大建設」，將智慧應用與關鍵技術列為未來國...

「就業服務法」修法半年未實施　陳菁徽籲勞動部速上路

立法院上午進行國是論壇，立法委員陳菁徽表示，立法院於去年底三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者，以及...

立委盼英挺台加入CPTPP 深化雙邊經濟關係

立法院副院長暨立委江啟臣於19日晚間出席由英國在台辦事處舉辦之「英國國王查爾斯三世（King Charles III）華...

綠電風雲錄／「表後補助」來了 國產電池芯儲能新商機

為改善先前業者一窩蜂投入儲能系統，造成嚴重供過於求，兼顧強化再生能源供電占比提升後的電網韌性，經濟部能源署規畫「表後補助」措施將於明年上路，並優先獎勵採用國產電池芯的儲能系統列為補助對象。對近來大舉投入的台塑新智能、台泥集團能元科技和鴻海集團，帶來新一波儲能建置新商機。

太意外！全球風電逆風中 為何經濟部公布離岸風電 3-3 期選商規則草案聲聲急？

自蔡英文政府推動「能源轉型」，離岸風電就是主力。經濟部今年才剛檢視潛力場址開發進度，並且與離岸風電3-2期三家業者完成行政契約簽署，緊接著，將趕在6月底前公布離岸風電3-3期選商草案，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。