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2025大師論壇／諾貝爾經濟學得主皮薩里德斯：關稅不會讓工作回到美國

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）20日指出，川普脫離多邊主義，採取保護主義，對全球貿易及經濟成長造成不利衝擊。他的政策反覆無常，帶來不確定性，不利於投資。全球經濟關係將進行重組，但這些改變需要較長的時間才會有效果，因此不確定性仍會持續。

皮薩里德斯是2010年諾貝爾經濟學獎得主，他20日參加本報、華南金控、合作金庫銀行共同主辦的「2025大師論壇」，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表專題演說。他指出，川普第二任任期比第一任任期時更進一步，採取美國優先政策及單邊主義，逆轉1980年代以來的全球化趨勢，未來要觀察中國大陸及歐洲的因應之道。

皮薩里德斯指出，大家還在討論人工智慧（AI）是否取代人的工作時，更大的不確定性來了，就是川普的政策。川普犯的最大錯誤，就是認為中國大陸等國家搶走美國很多的藍領工作。然而，搶走工作的是AI等科技發展，調高關稅並不會讓工作回到美國。

皮薩里德斯表示，美國並不需要保護主義，因為保護主義是保護新興的產業，但美國許多產業都很成熟，不需要保護。川普政策反覆無常，已對全球經濟產生衝擊，現在很多國際機構都已下調美國及全球經濟預估成長率。

川普要對中國課重稅，但皮薩里德斯指出，關稅對中國的實際影響並不大。出口目前只占中國國內生產毛額（GDP）的20%，已低於十年前的25%。在中國的出口中， 15%是去美國，20%去歐洲，所以出口到美國只占中國整個GDP的3%而已。關稅會影響中國的特定產業，但對中國整體的經濟影響不大，對於墨西哥、加拿大、歐盟等的影響反而更大。

皮薩里德斯指出，川普想要讓美元貶值，但美元走勢是要由基本面來決定。一旦美元不再扮演全球儲備貨幣的角色，會形成真空狀態，因為其他貨幣都仍無法取代美元的地位。人民幣還不成熟，歐洲內部有爭議，日本負債比美國更重，且日本經濟規模也縮水。

關稅 美國 川普

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