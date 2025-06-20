一天撞3架代價百萬！電子五哥做無人機為何不被看好？

緯創（3231）2024年投資10億元投資老牌無人機公司經緯科技私募股，成持股45.18%大股東，鴻海（2317）20.05億元入股富蘭登科技51%股權，科技大廠大舉佈局無人機產業，銘旺科技（2429）新任技術長葉泳蘭過去曾是經緯科技無人機研發靈魂人物，他為何認為OEM大廠跨入無人機產業挑戰不少？

光電老牌公司銘旺科技19日舉行法說會，隨後召開記者會發表旗下無人載具COBRA 3120（眼鏡蛇3120），該機對標美國知名軍工武器彈簧刀無人機Switchblade 600（彈簧刀600 型游蕩彈藥無人機），並以模組化設計、AI視覺辨別追蹤瞄準特殊任務系統、多種承載應用系統等特色，打造民間第一支台版彈簧刀無人機（中科院已有發表軍用彈簧刀），並宣布已有訂單在手。

發表會上，無人機團隊也首度完整現身，前經緯航太總工程師兼飛航部經理葉泳蘭親自出席最受矚目，他在無人機界屬於重量級人物，帶領團曾打入經濟部專案，他的加入也為銘旺跨入無人機實力背書。

他今年離開經緯科技，2025年4月起接任銘旺前瞻技術開發事業處無人載具技術長一職。銘旺去年就已經投入彈簧刀無人機設計，團隊10多人，成品完成試飛。葉泳蘭表示他加入後主要是協助產品優化跟團隊管理，目標第4季度開發AI自主飛行無人機。

累積數十年航太產學經歷，葉泳蘭觀察現今科技大廠紛紛跨入無人機產業，以併購或投資角度想要彎道超車，他指出：不認為OEM大廠從代工角度發展無人機是容易的，因為這些大廠不擅長瞭解市場，研發制訂產品規格，比較偏向挑業界既有產品做對標，開發類似商品爭取接單，或等客戶開規格生產，若無中心思想就無法做出差異區隔產品，他認為本質上，代工跟研發思維是衝突的。

他表示，眼鏡蛇3120是一台以航太視角定義的產品，該機種在設計上以模組化設計便於量產，因為是一次性任務導向，所以設計上必須具備高負載（可以載很重的東西）且能高速飛行，故動力系統也做過優化，測試上更比一般無人機高成本，飛行歷程上因屬於一次性產品，一天帶三架出去測試，一架撞爛換一架，一天測試代價就超過百萬元（一架30萬元，還有場地費）。

談到彈簧刀無人機研發成本比一般無人機高昂，葉泳蘭指出，從研發者角度來說，不該把研發當作成本放在研發部門上，要研發者負責賺回來，這是不對的思維。

他表示，研發部門的目的是接到研發任務，盡力完成滿足需求，除非一開始就設定成本上限，研發者自然是盡力在範圍內完成目標，否則將研發視為成本是不對的思維。

他表示，加入銘旺是希望實現理想，把產品做出來，開發打造國產供應鏈，他加入後就貫徹不是所有零件都自己做的策略，除馬達等零件自主，酬載跟雙翼由碳基負責，金屬加工由鴻揚技研負責，品管檢測廠傳在內壢，但組裝廠將與協力伙伴合作，在台灣累計串連30多家供應商，打造100%台灣本土化製造供應鏈。

目前響尾蛇號已經拿到210架東南亞客戶訂單，將準備量產，儘管內部期望逐步提高生產能量，達月產能達500架，但國產化供應鏈過去從未做過此規模量產，能否達此目標將是團隊下階段努力課題。

我們目標是賣「討厭中共，但買不到美國無人機」的客戶！葉泳蘭指出，定價上將比美版彈簧刀無人機「少一個零」（編按：美國機種約270~300萬台幣一架，台灣約30萬元一架），副總張畯皓透露，目前已經有東南亞、東亞、美國等客戶來洽談，由於不堅持自有品牌，若美國軍工大廠來合作也抱持開放態度。

近兩年隨俄烏戰爭讓世界看到無人機在軍事跟民用市場發展潛力，緯創資通2024年以旗下鼎創公司名義認購經緯私募股，取得4席董事，跨足無人機市場，去年更派任緯創工業暨車用產品事業群總經理許美侖成為經緯航新任董事長。不過在緯創入主後，經緯科技並未拿下國防部軍用商規定單，業界也傳出緯創緊縮無人機人力編制傳言。