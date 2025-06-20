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卓榮泰出席大師論壇拋「AI 新十大建設」 2040創15兆產值

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院長卓榮泰。報系資料照／記者邱德祥攝影

行政院長卓榮泰20日出席「2025大師論壇」致詞時宣布，行政院即將啟動「AI新十大建設」，將智慧應用與關鍵技術列為未來國家發展的核心戰略，預計2040年可創造15兆元產值、50萬個高薪就業機會，對台灣產業升級、國際競爭力及國土安全韌性發展將產生關鍵影響。

這場由經濟日報、華南金控、合作金庫銀行主辦的「2025大師論壇」於台北國際會議中心舉行，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、倫敦政經學院教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台演講，分享全球經濟與就業趨勢，論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦，財政部長莊翠雲也到場出席。

卓榮泰在致詞中指出，面對全球供應鏈重組與地緣政治風險，台灣不僅要強化對外溝通，更須全力強化內部科技與產業體質，AI與高速運算的應用，已成為台灣近期經濟成長的重要動力，今年1至5月出口年增率高達24.3%，有望全年「保三」。

目前以正在籌畫AI新十大建設，卓榮泰透露，將在智慧應用、技術研發、產業升級與基礎設施方面同步布局，由國科會、國發會與各部會共同研擬，預計於下月行政院經濟發展委員會提出具體藍圖，為國人說明這項跨世代的新工程。

卓揆指出，AI建設不只是科技升級，更是台灣經濟結構轉型的機會。政府未來將協助高科技產業持續拓展全球競爭優勢，也會大力支持中小企業進行數位與淨零雙軸轉型，打通內外銷通路，擴大多元競爭方案。他強調，這些政策若要發揮效益，立法院須盡快審議特別條例與預算，「請大家幫政府、幫產業推一把，加一把勁。」

他也指出，美國4月初啟動新關稅政策後，雖進入90天暫緩期，但談判壓力迫在眉睫，台灣目前的產業支援措施尚停留在書面階段，急需立法配套跟進。卓揆強調，未來國家還將提出「經濟社會與國土安全韌性強化特別條例」，作為全方位應對國際變局的長期策略。

他最後指出，在賴總統主政下，台灣從健康、均衡到團結，已逐步邁向「AI科技智慧島」，未來，結合兆元投資方案、人才晉升政策及亞洲資產管理中心建設，將進一步穩固台灣科技立國的基礎，因為「台灣若穩定，世界才能安定；台灣若和平，世界才能發展。」

富邦金控 卓榮泰 AI

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