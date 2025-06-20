海華股東會／通過每股1.5元現金股利 今年可望搭 AI 熱潮

無線模組廠海華（3694）20日舉行股東會，通過每股配發1.5元現金股利，董事長程建中表示，海華搭上很夯的AI熱潮，加上母集團（和碩）合作發揮綜效，今年營收、獲利可望優於去年，年增率盼維持前五月成長水準（兩成）。

海華2024年每股稅後純益2.75元，今日股東會通過每股現金股利1.5元現金股利。

程建中表示，海華在無線通訊模組、數位影像模組已經站穩腳步，未來除了無線技術持續升級WiFi 7，更配合很夯的AI，未來在邊緣運算、感應器、終端設備等都需要網路連線，近年搭配母集團（和碩），無線及數位影像模組搭配和碩各個BU應用，近年運作之下發揮集團綜效。

程建中指出，今年成長重點還是在無線網路模組，新技術WiFi 7技術成熟，已經要開始陸續放量，但今年還是以WiFi 6為主，海華也持續擴大應用，搶進車用無人機、機器人等。

海華無線通訊模組、數位影像模組目前貢獻營收約為83.6%、15.9%，海華過去無線通訊模組在筆電市場市占率約五成。

程建中表示，今年第2季客戶提前拉貨，推升營運表現，下半年因為美國政府關稅政策及匯率等因素，仍難以預估。

海華今年前5月營收44.1億元，年增21.5%，為歷史同期新高。海華表示，今年市場需求仍不錯，第3季訂單能見率不錯，營運可望維持第2季高檔。