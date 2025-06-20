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聯準會降息2碼預期不變 經濟預測顯端倪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

本周超級央行週，市場聚焦FOMC會議結果，保德信指出，FOMC如市場預期按兵不動，政策利率維持在4.25%-4.5%不變，點陣圖亦顯示維持今年2碼降息空間。

聯準會主席於會後聲明中暗示今年內仍將降息2 次，但降息時點將視數據變化調整，同時警示停滯性通膨的風險。

保德信全球藍籌（009810）擬任經理人黃相慈表示，眼見近期美國就業市場穩健、通膨有降溫跡象，聯準會仍將「經濟軟著陸」視為基本情境，但在對等關稅導致經濟不確定性的風險尚未排除的環境下，聯準會發佈的經濟預測下修今、明兩年經濟成長率至1.4%、1.6%，同時上調今、明年兩年的失業率至4.5%，顯示在預期經濟成長將溫和放緩，而失業率則有小幅揚升的可能，但整體而言具韌性的勞動市場動能仍將延續。

在降息時點方面，黃相慈指出，芝加哥利率期貨Fedwatch顯示未來4次的FOMC會議中，將共有2次分別於9月與12月各1碼的降息空間，與聯準會經濟預測年內２碼的降息空間一致，反映相較於先前市場對於利率有望朝向提前且大幅寬鬆的方向邁進，現今市場對於降息步伐將以循序漸進、數據驅動的節奏進行已取得共識，將有利於提升市場情緒穩定度，同時引導市場將關注聚焦於企業基本面。

降息 聯準會

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